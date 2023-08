Perché rinunciare ai cetrioli? Ecco 2 facilissimi trucchetti per renderli più digeribili

I cetrioli sono ortaggi leggeri e gustosi. Ricchi di acqua e pieni di benefici sali minerali. Per le loro caratteristiche nutrizionali sono perfetti anche per chi è a dieta. Peccato però che molte persone li trovino difficili da digerire. Per fortuna, ci sono dei semplicissimi sistemi per rendere questi ortaggi più digeribili. Scopriamoli insieme!

I cetrioli sono un ortaggio assai benefico. Fanno parte della famiglia delle Cucurbitaceae e hanno poche calorie (14 ogni 100 grammi). Tra l’altro, sono composti in prevalenza da acqua (più del 95%). I cetrioli sono un’ottima fonte di sali minerali: soprattutto potassio, calcio, ferro, iodio, manganese e silicio. Grazie alle loro proprietà, i cetrioli sono particolarmente indicati per chi deve depurare l’organismo. Oltre alle ottime proprietà, i cetrioli sono anche molto gustosi. Nelle insalate miste donano quell’inconfondibile tocco fresco. Peccato però che molti non li riescano a digerire… Stiamo però per darvi una buona notizia. Ci sono infatti tanti modi per rendere i cetrioli più facili da digerire.

Perché rinunciare ai cetrioli? Scopriamo insieme 2 facilissimi sistemi da mettere in pratica

Il primo metodo che vi proponiamo è molto classico. Consiste nel tagliare il cetriolo a rondelle, sistemarle su un vassoio o un piatto grande facendo attenzione a non sovrapporle le une sulle altre. Quindi distribuirvi sopra del sale. Ricoprire con un altro piatto e attendere circa 30 minuti. Dopo il tempo di riposo, noterete che i cetrioli hanno rilasciato acqua. Scolatela via e, se i cetrioli dovessero essere troppo salati, sciacquateli.

Vediamo ora un altro metodo, più facile e più rapido.

Prima di pulire il cetriolo togliendo la buccia, spuntate le due estremità. Prendete uno dei 2 scarti e strofinatelo sul lato aperto dell’ortaggio eseguendo movimenti circolari. Dopo pochi istanti vedrete fuoriuscire un liquido bianco dalla consistenza gelatinosa. Ripetete anche dall’altro lato. A questo punto, pelate il cetriolo e tagliatelo per la vostra ricetta.

I consigli per sceglierli

Ora che abbiamo spiegato le 2 tecniche semplicissime per rendere più facili da digerire i cetrioli, perché rinunciare ai cetrioli? Sicuri di poterli gustare senza avere problemi di stomaco, vediamo ora alcune tecniche per scegliere dei buoni ortaggi dall’ortofrutta o al supermercato. Oggigiorno, infatti, in gran parte dei supermercati, e spesso anche al mercato, ci si può servire da soli. Una buona pratica perché ci consente di valutare in prima persona, toccandoli con mano, i prodotti che porteremo a casa.

I cetrioli devono essere di grandezza media: evitare quindi quelli troppo piccoli così come anche quelli esageratamente grandi. Provate a tastarli: devono essere belli sodi e compatti. Infine, la buccia verde dev’essere liscia, senza grinze né ammaccature.

