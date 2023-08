Pietanze troppo salate? Salviamo sughi, zuppe, pesce, risotti, e tanti altri cibi coi furbissimi trucchetti degli chef

Ti sei accorto di aver salato troppo un piatto? Prima di disperare e di gettare tutto nella spazzatura, leggi questo articolo. Ti sveleremo tanti utilissimi trucchetti per salvare qualsiasi piatto!

Quando si cucina, oltre a scegliere prodotti di qualità, bisognerebbe prestare massima attenzione anche a dosi e quantità. Per moltissime preparazioni dolci e salate, ci sono regole da seguire molto scrupolosamente. Ne sono un classico esempio gli gnocchi e le meringhe.

Un errore molto comune è eccedere col sale. Assumere troppo sale non fa bene alla salute. Ma, a prescindere dal fattore prettamente salutistico, un piatto troppo sapido non è gradevole al palato. Talvolta, un piatto troppo salato può risultare addirittura immangiabile. Tuttavia, a tanti errori c’è rimedio. Anche in cucina.

Pietanze troppo salate? Salviamo i piatti con questi semplici trucchetti

Quando si cucina, è importante assaggiare ogni tanto la pietanza per capire se i condimenti sono equilibrati. Se in fase di cottura ci accorgiamo che zuppe, minestre e vellutate sono troppo sapide, basterà semplicemente aggiungere dell’acqua e allungare un po’ i tempi di cottura. Se invece è caduto troppo sale nell’acqua della pasta o del riso bollito, salviamo il tutto scolando i cereali e mettendoli nuovamente a cuocere in nuova acqua non salata.

10 modi per rimediare ad un sugo di pomodoro troppo salato

Per rendere meno saporito il sugo di pomodoro o altre preparazioni a base di pomodoro, ci sono vari accorgimenti che possiamo mettere in pratica. Il più semplice è quello di allungare il sugo aggiungendo salsa o passata. Se ne avanzerà, potrete congelarla per un’altra volta. In alternativa, potete aggiungere:

un goccio di latte;

panna da cucina;

mezzo cucchiaino di formaggio fresco cremoso;

un pizzico di zucchero;

una noce di burro;

miele;

aceto di mele;

un cucchiaino di bicarbonato;

una patata cruda;

una carota cruda.

Trucchi per salvare piatti di pesce troppo sapidi

L’eccesso di sapidità è comune nella preparazione dei piatti a base di pesce. Questo accade infatti perché, spesso, il pesce è già molto salato di suo. Un grande classico, ad esempio, è quello di merluzzo e baccalà. In generale, è sempre meglio non esagerare con le quantità di sale e altri condimenti sapidi. Ma, se ormai il danno è fatto, vediamo come porre rimedio.

In questo caso, il rimedio più efficace che, tra l’altro, si sposa benissimo col pesce, è il limone. Ne bastano poche gocce. Pietanze troppo salate? Salviamo i piatti a base di pesce anche con alcune fettine di mela verde. Molto utile allo scopo anche l’aceto di mele.

Anche le erbe aromatiche sono utilissime per mitigare l’eccesso di sale nei piatti di pesce, carne e verdure. Le più indicate per questo scopo sono il prezzemolo e il coriandolo. Utili anche alcune foglie di spinaci e di altre verdure a foglia verde. Banditi invece curry, zenzero, cumino e cardamomo.

Piatto troppo salato: altri consigli ed errori da evitare

Assaggiare sempre le preparazioni prima di portarle in tavola, specie se ci sono ospiti;

aggiungere il sale in piccole quantità;

non aggiungere il sale troppo presto ma lasciar cuocere la pietanza almeno 10-15 minuti;

mai aggiungere acqua fredda che blocca la cottura ma portarla a bollore a parte;

evitare di aggiungere troppo sale se la ricetta prevede ingredienti sapidi tipo olive, capperi, acciughe o parmigiano.

