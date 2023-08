Non spenderai un euro per questo profumato repellente naturale: ecco come allontanare subito mosche, moscerini e formiche

Sei stanco di sperperare il tuo denaro inutilmente? Nella lotta contro gli insetti, spesso bastano pochi prodotti naturali che molto probabilmente hai già in casa. Oggi ci concentreremo su formiche, mosche e moscerini perché per debellarle, basta davvero poco. Vuoi saperne di più? Continua a leggere le prossime righe.

Ci aspettano giorni roventi: nei prossimi giorni, le temperature supereranno i 40 gradi. Come molti di noi avranno già notato, in estate gli insetti si fanno davvero numerosi.

Questi cercano di introdursi nelle nostre abitazioni in cerca di cibo, attratti dall’umidità e dagli odori. Bisogna ammetterlo: avere la casa invasa dalle mosche e dai moscerini, soprattutto mentre sei a tavola o mentre cucini, non è affatto piacevole.

Senza contare le formiche che, se depongono le uova in casa, sono molto difficili da eliminare. Per risolvere il problema, possiamo acquistare trappole e repellenti che però, possono essere anche molto costosi.

Per fortuna, i rimedi naturali sono sempre i più apprezzati e spesso ci permettono di ottenere il risultato sperato senza spendere soldi inutilmente.

Ecco perché oggi siamo qui per spiegarti un trucco della nonna davvero semplice e formidabile per combattere una volta per tutte gli insetti.

Non spenderai un euro per questo profumato repellente naturale: usa questi 3 ingredienti e vedrai il risultato

Per realizzare un efficace repellente naturale basta davvero poco. Forse non lo sai, ma gli insetti hanno un olfatto piuttosto sviluppato e gli odori che a noi possono risultare gradevoli sono per loro insopportabili.

Un esempio sono le spezie e gli oli essenziali: anche solo una piccola quantità può essere sufficiente per raggiungere il nostro scopo.

Per preparare questo rimedio della nonna, vai in cucina ed apri la dispensa: prendi una ciotolina, del sale, qualche chiodo di garofano e un limone.

Riempi la ciotolina per ¾ con il sale grosso e irrora il tutto con il succo di un limone. Mescola per bene usando un cucchiaino e infine pianta qua e là qualche chiodo di garofano: usane circa 6 o 7.

Come usarlo a costo zero e perché funziona così bene

Non spenderai un euro per questo profumato repellente naturale, perché sono prodotti che quasi sicuramente hai già in casa. Se non hai i chiodi di garofano, prova a sostituirli con delle stecche di cannella: il risultato sarà ugualmente efficace.

Ecco, quindi, che il nostro repellente è pronto. Come anticipato, gli odori persistenti allontanano gli insetti e questo mix è particolarmente efficace.

Metti il repellente in prossimità di porte e finestre, ovvero i luoghi che permettono l’accesso agli insetti. Mosche, moscerini e formiche non oseranno avvicinarsi poiché infastidite dall’odore di questo efficace prodotto.

Infine, questo mix serve anche per deodorare e profumare gli ambienti ed è utile a contrastare l’umidità della casa.