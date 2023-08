Come da previsione il segnale era ancora ribassista e si è fatto sentire. Ora le nuvole minacciose continuano ad affollarsi all’orizzonte e il percorso campione più preoccupante inizia a farsi avanti e ad avere più probabilità. Pessimo segnale a Wall Street: ora cosa potrebbe succedere?

La scadenza di fine mese

Le nostre previsioni annuali indicavano che a ridosso del 4 agosto doveva inziare una fase di sell off del 77/10% fino alla prima decade di settembre. Avevamo più volte affermato che questa correzione sarebbe stata vista come una conferma per tutti coloro che avevano perso il forte rialzo annuale fino ad agosto. Conferma di cosa? Che avevano ragione a non entrare sul mercato e che l’aver perso quel forte rialzo sarebbe stato premiatosdal successivo ribasso. A nostro parere il massimo annualle verrà segnato probabilmente fra il 30 novembre e la prima decade di dicembre e al momento non abbaimo ancora ragione di cambiare idea.

Attenderemo infatti, ribassi di alcuni mesi se le chiusure di agosto saranno inferiori ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.705

Nasdaq C.

13.567

S&P500

4.385.

Ma attenzione, il mese di settembre secondo un nostro conteggio dovrebbe vedere formare un minimo inferiore ad agosto e poi una successiva risalita. Quindi, il segnale di agosto si rivelerà un falso segnale? Potrebbe come da nostro percorso campione.

Pessimo segnale a Wall Street: la discesa riprende?

La seduta di contrattazione del 24 agosto si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.099,42

Nasdaq C.

13.489,24

S&P500

4.376,32,01.

I prezzi si sono fermati millimetricamente su supporti importanti e quindi non scartiamo l’ipotesi di una trappola per ribassisti. Oggi si riparte al rialzo oppure si affonda?

Nuove vendite con una chiusura giornaliera inferiore a:

Dow Jones

34.093

Nasdaq C.

13.462

S&P500

4.375.

Al momento gli obiettivi ribassisti sono ancora intatti:

Dow Jones

34.000/33.400

Nasdaq C.

13.300/12.800

S&P500

4.368/4.300.

Attenzione, come spiegato nel paragrafo precedente a fine mese tracceremo le linee previsionali fino alla fine dell’anno. Non siamo molto pessimisti ma meglio procedere per step e non dare nulla per scontato. Come al solito quello che conterà sarà la tendenza. Inoltre ricordiamo l’ipotesi che il 30 novembre, setup rosso potrebbe ospitare un minimo. Vediamo frattanto oggi cosa accadrà.

Lettura consigliata

Quanto valgono le mansarde e i sottotetti nelle più grandi città italiane: ecco dove conviene comprare