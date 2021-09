Quando siamo alle strette con i tempi e la fame è al suo picco massimo, ci basterebbe anche della semplice pasta per ritornare al lavoro. Alla necessità di un piatto veloce e nutriente si oppone, però, la lentezza della sua preparazione. È vero, infatti, che per molti di noi cucinare la pasta richiede fin troppo tempo e il motivo numero uno non è la cottura.

Quando i tempi di ebollizione diventano un problema

La causa principale del perché in molti preferiscono alla pasta o a qualunque piatto bollito un’insalata veloce è per via dei tempi di ebollizione dell’acqua. Seppure riguardo ai fornelli non possiamo far altro che impostarli alla massima potenza, esistono delle chicche e delle accortezze per ridurne di molto la durata.

Bollire l’acqua in modo veloce non è irrealizzabile, se applichiamo correttamente questi piccoli e semplici consigli.

Perché perdiamo tempo prezioso nel bollire l’acqua in questo modo?

Riguardo al piano di cottura, è risaputo che le differenze fra i vari modelli si risentono anche nei tempi in cucina. Ad esempio, generalmente con il piano a induzione i tempi di ebollizione dell’acqua sono più veloci rispetto alla controparte gas ed elettrica.

Anche una pentola a pressione potrebbe tornare incredibilmente utile per bollire la pasta in poco tempo. Creando pochissima evaporazione nella fase intermedia, quest’ultima richiederà una quantità d’acqua decisamente minore rispetto ad una pentola normale.

Semplici chicche che faranno la differenza

Alcuni degli esempi proposti saranno sicuramente noti a chi puntualmente si trova davanti ai fornelli, altri invece potrebbero rimanerne sorpresi.

Innanzitutto, il primo errore che spesso molte persone fanno è di riempire la pentola con acqua in eccesso. Perché perdiamo tempo prezioso nel bollire l’acqua in questo modo? Semplice, meno acqua c’è da scaldare e più veloce sarà il risultato.

Perciò, regoliamo il livello dell’acqua per il piatto che andremo a cucinare e le relative porzioni. Se la capienza della pentola è per 4 porzioni di pasta, ma a tavola ne serviamo meno, evitiamo di riempirla completamente d’acqua. Misuriamo ad occhio quanta ne basterebbe realmente per le persone presenti. Partendo da ciò, potremo sin da subito notare importanti miglioramenti nei tempi.

Altra cosa che non deve mai mancare sulla pentola fino all’ebollizione è il coperchio. Questo dovrà essere delle giuste misure, in modo che venga disperso meno calore possibile nell’ambiente.

Alternative veloci ai fornelli

Un altro modo per bollire l’acqua della pasta in modo rapido è utilizzare strumenti alternativi ai fornelli. Un bollitore piuttosto capiente o un microonde potrebbero davvero fare la differenza per portare l’acqua velocemente ad ebollizione. Quando il tempo è agli sgoccioli questi due strumenti potrebbero tornare utilissimi per preparare un piatto di pasta alla svelta.

