Una sfida casalinga, quella del bucato perfetto, che non sempre ci regala le soddisfazioni sperate. Può capitare, infatti, che anche dopo un buon lavaggio, i capi bianchi risultino leggermente ingrigiti, con qualche alone o un paio di macchie qua e là ancora troppo evidenti.

Un lavaggio più efficace ma magari più aggressivo, invece, potrebbe rovinare i tessuti e rendere gli asciugamani molto ruvidi e gli indumenti più secchi e raggrinziti.

Una vera spina nel fianco per chi ha i minuti contati e non ha la possibilità di dedicarsi ancora al bucato durante la giornata.

Tuttavia, per avere dei capi che più bianchi non si può, non c’è bisogno di grandi stratagemmi.

Senza contare, poi, che come capita spesso in tema di faccende domestiche, sono i consigli della nonna a salvarci dai guai.

Chi non ama gli additivi chimici, ad esempio, può provare questi 4 trucchetti facili e infallibili per sbiancare il bucato e gli strofinacci da cucina senza candeggina.

In pochi sanno, però, che possiamo avere un bucato subito bianchissimo e pulito con 1 solo trucchetto veloce che non rovina i tessuti.

Prima di passare al trucchetto vero e proprio, però, è opportuno sottolineare che per capi molto sporchi potrebbe convenire un prelavaggio. Basterà mescolare in acqua calda un po’ di detersivo in polvere e mettere in ammollo i capi per 15 minuti. Poi strofinare delicatamente a mano, insistendo sullo sporco più ostinato.

Finalmente bucato subito bianchissimo e pulito con 1 solo trucchetto che non rovina i tessuti

Una volta che si è provveduto a pretrattare i capi, questi ultimi andranno smacchiati con l’ossigeno attivo in polvere.

Dunque, per rendere bianchissimi e igienizzati tutti i capi si dovrà aggiungere al normale misurino di detersivo in polvere, che normalmente già contiene al suo interno particelle di ossigeno attivo, ulteriore forza smacchiante grazie all’aggiunta di un mezzo misurino di ossigeno attivo.

Ricordiamo che l’ossigeno attivo in polvere è contenuto anche nei comunissimi prodotti smacchiatori in polvere che si trovano facilmente in commercio.

Ne esistono di tutte le marche per tutte le tasche. Ciò che conta è che sia il comune detersivo che lo smacchiatore siano in polvere. Poi, impostare un lavaggio standard a 90° se il bucato è molto sporco, oppure a 60° se si tratta di capi meno macchiati.

Con il calore, l’azione ossigenante e sbiancante dei due prodotti insieme renderà il bucato splendente in un solo lavaggio.