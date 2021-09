Pochi approfittano davvero dell’inizio dell’autunno per fare una cosa molto importante

Questa notte, esattamente alle 21:20, ci sarà l’equinozio di autunno. Un momento carico di significato che segna il passaggio dall’estate all’autunno, con tutto ciò che questo comporta. Le giornate sono già più brevi e si alternano più frequentemente a giorni di pioggia e nuvole. Molti vedono questo passaggio in maniera negativa, concentrandoci su quello che abbiamo perso. Pochi invece approfittano davvero dell’inizio dell’autunno per fare una cosa molto importante. Questa infatti è un’occasione per cominciare la nuova stagione in maniera positiva, in casa e al lavoro. È il momento perfetto per raggiungere la pace e l’armonia. La cosa più bella è che tutti sono in grado di cogliere questa occasione, non è riservata solo particolari segni zodiacali o ad altre categorie. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è dentro di noi per sapere davvero apprezzare quello che c’è fuori.

Le giornate si fanno più brevi e fresche. Questo ci costringe ad alcune azioni obbligate, come ad esempio il cambio di stagione del nostro armadio. Nonostante l’impegno che questo richiede, dovremmo cercare di non vederla come una punizione. Anzi, questa è l’occasione per un rinnovamento. Certo, aiuta suddividere i vari passaggi in diverse categorie, insieme ad altri trucchetti a cui spesso non pensiamo per ottenere un armadio nuovo che ci rispecchi davvero. Dobbiamo prendere spunto da questa attitudine positiva ed applicarla ai vari aspetti della nostra vita.

Invece di deprimerci per una giornata di pioggia, possiamo rallegrarci dell’opportunità di passare un pomeriggio in tranquillità in casa nostra. Ancora meglio se in compagnia o se ci dedichiamo ad altre attività che ci fanno sentire bene. Questa può essere l’occasione anche per utilizzare i frutti tipici di questa stagione. Ad esempio, perché non approfittarne per creare una deliziosa marmellata di fichi.

Altrimenti possiamo dedicarci a quelle attività a cui non riuscivamo dedicare il tempo, come la lettura di quel libro tanto interessante lasciato prender polvere sul comodino. Senza contare che settembre è stato un mese ricchissimo di novità letterarie. Come ad esempio il nuovo libro per farci sognare di Banana Yoshimoto adesso in libreria.

Sfruttiamo il “potere” delle piante per rigenerarci. Magari con una semplice tisana, che nello spazio di qualche secondo ci fa prendere un bel respiro e distendere i muscoli. Oppure scegliamo delle creme naturali per coccolare corpo e spirito.

Il segreto per un autunno e un inverno positivo

Insomma, è questo che spesso ci dimentichiamo di fare in questo periodo. Concentriamoci sulla ricchezza e non sulla perdita dell’estate. Sfruttiamo questo momento per dedicarci a noi stessi e ai nostri cari. Praticare questa gratitudine quotidiana ci porterà gioia e benessere.