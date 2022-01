Uno dei cibi che probabilmente sarà avanzato dal Capodanno è la zuppa di lenticchie che abbiamo preparato come accompagnamento del cotechino. Insieme questi formano il duo portafortuna che si pensa sia immancabile per iniziare il nuovo anno con una marcia in più, baciati dalla buona sorte.

Tuttavia, una volta concluse le feste cosa fare delle lenticchie avanzate per non continuare a mangiarle come semplice zuppa?

In questo articolo potremmo trovare un’idea interessante per rianimare questa pietanza con un tocco più gourmet e ghiotto.

Perché mangiare per giorni la zuppa di lenticchie avanzata quando con questa ricetta possiamo trasformarla in un secondo piatto golosissimo

Le lenticchie in piatto sono sì buone ma dopo averle mangiate per qualche giorno nel tentativo di alleggerire il frigorifero possono annoiare.

Tuttavia, la bellezza di questo legume è che si presta ad un’infinità di ricette diverse e originali, spesso poco conosciute e considerate.

Oggi le trasformeremo in degli hamburger ma in una versione “scomposta” e da acquolina in bocca.

Ingredienti per gli hamburger

lenticchie avanzate;

pecorino grattugiato;

parmigiano grattugiato;

pepe;

prezzemolo;

pangrattato;

olio extravergine d’oliva.

Per la salsa tartara veloce

100 grammi di maionese;

4 cetriolini sottaceto;

un cucchiaino di senape;

5-6 rametti di prezzemolo;

5 fili di erba cipollina;

un cucchiaio raso di capperi.

Extra

foglie di lattuga;

fette di pomodoro;

aglio;

pane per hamburger.

Procedimento

Iniziamo dagli hamburger. Come prima cosa dobbiamo creare una crema di lenticchie dalla zuppa che abbiamo a disposizione. Per farlo possiamo utilizzare un frullatore ad immersione o un mixer. Una volta che abbiamo una purea compatta arricchiamola con pepe e pecorino grattugiato. A questo punto diamo la forma tipica degli hamburger.

Per un effetto più rustico possiamo farlo a mano, realizzando prima delle polpette che poi andranno schiacciate tra i palmi delle mani.

In alternativa, possiamo utilizzare l’apposito strumento per rendere l’operazione più veloce.

Dopo, insaporiamo il pangrattato con del parmigiano e del prezzemolo tritato e paniamo ogni hamburger.

Infine, facciamo cuocere in una padella antiaderente con un filo d’olio fino a perfetta doratura.

Allora, perché mangiare per giorni la zuppa di lenticchie avanzata quando con questa ricetta possiamo trasformarla in un secondo piatto golosissimo! Ma non è finita qui.

Infatti, per fare un hamburger come si deve non può mancare una salsetta. Per la nostra tartara ma in versione “easy” tritiamo, con un frullatore o un mixer, i cetriolini, il prezzemolo, l’erba cipollina e i capperi dissalati. Uniamo la maionese e la senape e continuiamo a frullare per dare spumosità all’impasto.

Assemblaggio

A questo punto non ci resta che unire i vari pezzi sul piatto.

Disponiamo al centro la metà di un panino per hamburger aromatizzato all’aglio e tostato.

Sopra disponiamo una fetta di lattuga e sopra ancora l’hamburger. Sul lato sinistro versiamo decorativamente la salsa con una siringa per dolci o una sac à poche.

Sul lato destro disponiamo delle fette di pomodoro e infine adagiamo l’ultimo pezzo di pane, sempre tostato, in modo sbilenco sopra l’hamburger.

Approfondimento

Come riutilizzare il pandoro avanzato con quest’idea che vale oro in cucina per fare un goloso dolce da pasticceria.