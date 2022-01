Per consigli ed esercizi per tornare in forma dopo le feste potrebbero aiutarci queste utilissime app

All’inizio del nuovo anno siamo ancora decisamente storditi dal turbinio di pranzi e cene a cui abbiamo preso parte nei giorni precedenti.

Le Feste, si sa, sono l’occasione per ritrovarsi e stare in compagnia e cosa c’è di meglio di un buon pasto per suggellare il ritrovo?

Inutile negare che molti di noi hanno fatto il pieno di calorie, ma la gioia suscitata dal buon cibo lascia presto il posto al senso di colpa.

Oltre a sentirci più appesantiti a livello addominale, senza nemmeno salire sulla bilancia, possiamo facilmente intuire di aver preso qualche chilo.

Di certo, la voglia di tornare in palestra è pari a zero, ma sappiamo che è doveroso, oltre che salutare, fare un po’ di movimento.

Per vincere la pigrizia, basta un click, infatti per i consigli e gli esercizi per tornare in forma dopo le feste potrebbero aiutarci queste utilissime app.

Fitness + di Apple

Tra le geniali intuizioni di Apple troviamo questo programma di fitness studiato per allenarsi a casa in modo semplice e perché no, divertente.

La piattaforma offre un ampio spettro di tutorial, partendo dal presupposto che è fondamentale considerare il tempo che le persone hanno effettivamente a disposizione.

Ecco perché tantissimi video durano solo 5 minuti: una strategia vincente per dedicarsi gradualmente all’attività fisica e prenderci gusto.

Un altro punto di forza dei video consiste nel creare empatia con il pubblico, presentando non solo gente tonica, ma anche e soprattutto fuori forma.

Se l’innovativo programma appena descritto è purtroppo disponibile solo per gli utenti Apple, esistono altre applicazioni ugualmente portentose rivolte a tutti.

FixFit

Tra di esse figura questo progetto tutto italiano che mette a disposizione tutorial su Instagram e Youtube, ma è fruibile anche tramite app.

I video sono suddivisi per tipologia di allenamento e pensati per rispondere alle più disparate necessità; un interessante plus sono i consigli sull’alimentazione.

Adidas Training

La tecnologia ci offre altri modi per beneficiare di pillole fitness senza muoverci da casa e tra questi si colloca Adidas Training.

Un universo di esercizi per dimagrire, ma anche di workout per definire i muscoli addominali, di gambe o glutei.

Sworkit: Personal Trainer

Questa app raccoglie un buon numero di esercizi a basso impatto, perfetti per gli over 50, ma anche per chi muove i primi passi nel fitness.