Archiviate le grandi abbuffate di questi giorni è importante sostenere reni e fegato per favorire una ripresa più veloce. Abbiamo già visto quale ricetta stellare preparare per abbassare colesterolo e trigliceridi dopo le festività. Oggi andremo oltre vedendo quale aiuto è possibile ottenere da tisane, estratti, frullati o smoothie.

Detta diversamente, dopo Capodanno ecco 3 bevande brucia grassi per accelerare il metabolismo e depurare l’organismo.

Estratto o frullato di frutta e verdura antiossidante

Inseriamo in questo frullato della frutta e verdura colorata, che hanno molteplici effetti positivi per il nostro organismo.

Il colore rosso di frutta e verdura (arance, rape, barbabietole, etc) è garanzia di antocianine, antiossidanti della famiglia dei flavonoidi. Queste sostanze insieme alla vitamina C stimolano il metabolismo e il sistema di drenaggio dei liquidi.

Aggiungiamo poi una carota, un po’ di ananas o della zucca (ricchi di beta-carotene, utile contro i radicali liberi).

Finiamo il nostro frullato (o estratto) con una componente di verdura e frutta verde, come lattuga e prezzemolo, che contengono la clorofilla, potente antiossidante.

Il prezzemolo è anche un ottimo diuretico ed ha un effetto antinfiammatorio. Ancora, può favorire la regolazione dei livelli di glicemia (anche questo accorgimento si rivela molto utile) ed è un valido supporto al fegato nel depurare l’organismo.

Lo smoothie di yogurt vegetale, the verde ed agrumi è un toccasana di benessere

In questo secondo caso sfrutteremo le proprietà del thè verde, antiossidanti, ma anche di supporto al sistema cardiovascolare. Questo perché potrebbe contribuire alla riduzione del colesterolo e a rallentamento delle malattie coronariche.

Proponiamo allora un frullato con yogurt vegetale, il succo di un’arancia, del the verde freddo, mezzo mango e un pizzico di cannella. Considerati i nutrienti di questo frullato, potremmo considerarlo un ottimo sostituto di un pasto intero.

Infine vediamo come procedere se desideriamo solo una bevanda calda, che aiuti e bruciare i grassi ad accelerare il metabolismo. In sostanza stiamo parlando del goldmilk, ottimo anche per depurare l’organismo e fortificare il sistema immunitario.

Prepariamo prima la pasta di curcuma per circa 4 tazze di goldmilk, portando a bollore 160 ml di acqua e l’aggiunta di 2 prese di pepe nero macinato. A questo punto spegniamo la fiamma e aggiungiamo 50 gr di curcuma in polvere. Mescoliamo bene il tutto fino ad ottenere una pasta che si potrà conservare in un barattolo chiuso ermeticamente e posizionato in frigo per circa 1 mese.

Per una tazza di latte vegetale caldo, aggiungiamo 1/4 di pasta di curcuma e 1 cucchiaino di miele per dolcificare.

