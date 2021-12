Sulle nostre tavole imbandite a festa, probabilmente, non mancherà questa soffice opera di ingegneria culinaria, il pandoro. Veronese d’origine, ormai da tantissimi anni ci accompagna nei giorni più clou del mese di dicembre portando con sé una ventata zuccherina.

Tuttavia, il pandoro fa compagnia a tantissimi altri dolci comprati e preparati appositamente per Natale o Santo Stefano. Per questo, è quasi certo che, a causa della sua big size, ne rimanga un po’.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Anziché rimetterlo a posto e conservarlo per mangiarlo durante quel “prossimamente” che spesso non arriva mai, potremmo trasformarlo in qualcosa di unico come vedremo in questo articolo.

Come riutilizzare il pandoro avanzato con quest’idea che vale oro in cucina per fare un goloso dolce da pasticceria

La ricetta che proponiamo oggi non solo è squisita e moderna ma è anche un ottimo mezzo che ci permette di fare dell’anti spreco in cucina.

In più è davvero semplicissima, senza cottura e alla portata di chiunque perché possiamo coinvolgere anche i bambini.

Ciò che realizzeremo con il nostro pandoro avanzato sono degli irresistibili cake pops, dei dolci americani simili ai lecca-lecca ma più consistenti e golosi.

Ingredienti

Per mezzo pandoro avanzato:

3 cucchiai di marmellata di fragola o di albicocca;

una barretta di cioccolato da 100 grammi, al latte o fondente;

granella di nocciole;

granella di cocco;

codette o palline di zucchero colorate.

Procedimento

La prima cosa da fare è sbriciolare, il più possibile, il pandoro avanzato all’interno di una ciotola.

Dopo dobbiamo aggiungere la marmellata e dobbiamo impastare per bene con le mani fino ad ottenere un composto morbido ed omogeneo.

Se ci dovesse sembrare troppo duro potremmo aggiungere un altro po’ di marmellata.

Dopo questa fase, dobbiamo realizzare delle piccole palline tonde, grandi quanto una noce, lavorando l’impasto tra i palmi.

Man mano che le andiamo facendo, infilziamole con degli stecchini per spiedini e disponiamole, testa-piedi, all’interno di un contenitore ampio e foderato da carta forno.

Realizzate tutte le palline facciamole riposare in frigorifero per almeno un paio d’ore.

In alternativa, per accorciare i tempi, possiamo utilizzare il freezer con un riposo di soli 20 minuti.

Il frigorifero, però, a differenza del freezer, ci permette di compattare le palline senza ghiacciarle eccessivamente.

Trascorso questo periodo di tempo, prepariamo diverse ciotoline riempite con granella di nocciole, di cocco e zuccherini.

Dopo, facciamo sciogliere la barretta di cioccolato al microonde oppure a bagnomaria.

Uniamo tutti i pezzi

A questo punto, intingiamo ogni pallina nel cioccolato, immergendola per bene e facendo dei movimenti circolari.

Facciamola scolare a testa sotto qualche secondo per eliminare il cioccolato in eccesso, capovolgiamola e cospargiamola con granella o zuccherini.

Per un risultato perfetto, cospargiamo questi ingredienti con le mani, facendoli scivolare tra le dita.

A questo punto disponiamo i cake pops all’interno di un bicchiere di vetro o di una tazza oppure infilziamoli su un pezzo di polistirolo.

Infine, facciamo asciugare a temperatura ambiente per circa 15 minuti.

Ecco, allora, come riutilizzare il pandoro avanzato con quest’idea che vale oro in cucina per fare un goloso dolce da pasticceria.

Approfondimento

Al posto della solita crema alle nocciole ecco come farcire il pandoro per un fine pranzo o uno spuntino golosissimo.