Perché Madame canta scalza sul palco: la scienza dice che fa bene a circolazione e cervello

Cantare e camminare senza calzature darebbe numerosi benefici al nostro organismo. Pochi lo sanno ma i medici confermano. Alcuni artisti stanno maturando questa consapevolezza e seguono i consigli lasciando le scarpe a casa. Soprattutto i cantanti.

Anna Oxa, Shakira e Madame hanno abbracciato questa filosofia. Madame con maggiore convinzione. Per lei cantare scalza sul palco non è una moda o il capriccio di un momento. È una necessità e farlo nei palcoscenici più importanti, come quello dell’Ariston, la farebbe stare particolarmente bene. Capelli arruffati, outfit che sembrano casuali, voce che ti conquista dalle prime note. La giovane rapper si è presentata scalza all’ultimo Festival affermando che si tratta di una vera necessità.

Cantare scalza farebbe sentire Madame in pieno controllo, come se la sensazione di nudità della pianta dei piedi cancellasse le sue incertezze. Non solo. Quel momento così emozionante di contatto con il pubblico potrebbe portare la sua mente lontana, stare scalza la farebbe stare concentrata sul pezzo. Insomma, con i piedi per terra. Nonostante la giovane età, l’artista riesce sempre a spiegare molto bene sentimenti e sensazioni e i testi delle sue canzoni lo dimostrano ogni volta.

L’organismo sta meglio

Perché Madame canta scalza sul palco? Si chiama barefooting e l’effetto è quello di trovare un contatto con il terreno per stabilire una connessione. Sarebbe un modo per tornare allo stato di natura, gli indiani d’America erano maestri in questo. Indossare le scarpe avrebbe portato all’estinzione dei soldati bianchi secondo una loro profezia. Il motivo sarebbe stato l’interruzione del flusso di energia derivante dalla terra, ma anche l’abbandono delle conoscenze vitali che da questa l’uomo avrebbe sempre tratto.

La scienza dice che cantare e camminare scalzi fa benissimo al nostro organismo. Migliora la circolazione cardiaca e aiuta il cervello ad aumentare il livello delle sue prestazioni. Camminare scalzi creerebbe armonia tra i 2 emisferi facilitando l’omeostasi, cioè il processo attraverso cui ci abituiamo alle condizioni dell’ambiente che ci circonda. Cantare scalzi stimolerebbe la nostra consapevolezza circa il posto in cui ci troviamo e il maggiore controllo della contrazione muscolare.

Perché Madame canta scalza sul palco, via la tensione

Cantare e camminare scalzi terrebbe lontani ictus e infarti. Il benessere che il fisico ne riceve è elevato, se siamo persone con una alta sensibilità artistica non dovremmo farne a meno. Ma anche se soffriamo di ansia. Madame la vince così prima di un’esibizione. Entrare sul palco a pieni nudi, oltre a tenerla concentrata, la aiuterebbe a vincere l’ansia per l’esibizione.

Avere una visione d’insieme di ciò che sta succedendo intorno a noi potrebbe farci andare nel panico. Concentrarci su un particolare e usarlo per fare il nostro meglio potrebbe invece facilitare le cose. Madame ha ammesso che questa strategia funziona e la usa nelle occasioni in cui la tensione sale. Visti i risultati è impossibile darle torto.