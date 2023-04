Gli orecchini chic di tendenza per primavera ed estate che indossa Kate Middleton e costano solo 16 euro

Sono preziosi e ispirati alla natura come la moda anni ‘80 questi eleganti orecchini low cost che hanno letteralmente spopolato, perché scelti da Kate Middleton per il red carpet. Scopriamo come abbinarli per avere un look straordinario e sofisticato.

La moda quest’anno ripropone vecchie glorie e durante la bella stagione potremo rispolverare non solo i capi anni ‘90, ma anche quelli di un decennio prima. I look stravaganti sfoggiati in passerella parlano chiaro, lo stile anni ‘80 è tornato senza mezze misure. Riesumiamo dall’armadio tutto ciò che è super colorato, tessuti metallici, blazer over, body, spalline, gonne e vestiti al neon. Anche bikini con sgambature da urlo. È il momento di essere audaci ma mantenendo uno stile chic e glamour. Tutto in linea con la nostra personalità, fisicità ed età. Per essere perfette, con un pizzico di esuberanza, non potremo fare a meno di qualche accessorio. Magari prendendo ispirazione dagli outfit ricercati di alcuni personaggi famosi.

Gli accessori anni ‘80 e gli orecchini chic di tendenza per primavera ed estate

Gli accessori, si sa, completano il look e quelli che stanno facendo furore non passano inosservati e catturano l’attenzione. Il trend è quello di sfoggiare bijoux di grandi dimensioni. Ad esempio come cascate di collane o girocollo maxi, glitter e stili creativi che arricchiscono un semplice outfit. Che si tratti di pietre preziose, perle, semplici bowl colorate o trasparenti, l’importante è il maxi formato. Per quanto riguarda gli orecchini, l’obiettivo è sempre lo stesso, stupire e incorniciare il volto ad arte. I modelli da scegliere sono quelli più unici e particolari, scordiamoci dei piccoli punti luce e optiamo per quelli grandi e appariscenti, con pendenti molto lunghi.

Gli orecchini chic di tendenza per primavera ed estate si ispirano anche al mondo floreale e vegetale, come quelli scelti da Kate Middleton per la serata dei Bafta. In occasione dei British Academy Film Awards, l’elegantissima principessa ha sfoggiato dei meravigliosi pendenti a cascata con strass, a forma di fiore, lunghi circa 13 cm. Un accessorio glamour e raffinato dal costo che nessuno s’immagina, infatti questi orecchini da Zara costano poco meno di 16 euro. Gli orecchini sono stati talmente tanto apprezzati da essere andati a ruba in pochissimo tempo, oggi possiamo trovarli online in diversi siti e-commerce a partire da 25 euro.

Come abbinarli

Questi strepitosi orecchini maxi e pendenti si sono rivelati perfetti per sfilare su un red carpet, ma possiamo sfruttarli per altre occasioni più “casual”. La regola base per accoppiarli ad altri accessori è che siano dello stesso stile, ma che non siano troppo vicini. Quindi si ai bracciali in pendant vistosi, meglio evitare grosse collane e choker accollati, al massimo indossiamo quelle con pendenti che lasciano il collo libero. Scegliamo borse di piccolo formato, altrimenti rischieremmo di sovraccaricare il look finale.