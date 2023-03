Quanto guadagna Madame e chi scrive i suoi testi. Il suo vero nome e le curiosità che la riguardano

Per molti è stata la vera vincitrice del Festival di Sanremo, apprezzata da pubblico e critica. I segreti della cantautrice, le collaborazioni e la conquista del successo con un’ascesa prorompente

È giovanissima e sta stupendo tutti per la qualità del suo lavoro. Madame, vero nome Francesca Calearo, si muove tra rap e pop con agio e furbizia, creando testi particolari che colpiscono il pubblico in ogni occasione. Il suo successo è visibile anche grazie ai guadagni e ad alcuni record che dimostrano il suo valore. Esordio a 16 anni con Sciccherie, record su Spotify con 4,4 milioni di ascoltatori mensili, considerata l’artista del decennio insieme a Sfera Ebbasta.

I suoi guadagni si aggirano sugli 1,60 euro per copia fisica venduta e 16 centesimi per download. Con questi numeri raggiunge gli 11 mila euro al mese grazie agli streaming. A questa somma vanno aggiunte quelle degli acquisti riguardanti gli album che si aggirano sulle 200 mila copie, i singoli, i concerti e le collaborazioni. Non si conosce la cifra che la sua casa discografica le corrisponda realmente, ma questi numeri sono indicativi per capire che Madame è una delle artiste che in Italia guadagna di più.

Quanto guadagna Madame e chi scrive i suoi testi? Il successo è garantito dalla sua verve nella composizione dei testi ma anche dalle collaborazioni importanti. Al suo fianco Dario Faini ed Enrico Botta per la canzone Voce che ha presentato a Sanremo nel 2021. Il successo del 2023 con il brano Il bene e il male è arrivato grazie all’apporto di Brail e Bias e la produzione di Shablo e Luca Faraone.

Le canzoni di Madame rappresentano un’intera generazione ma conquistano anche le precedenti e soprattutto quelle abituate a grandi artisti e compositori. Le nuove generazioni stanno abbattendo le divisioni di genere e la cantautrice con i suoi testi tratta temi scomodi che fanno riflettere. Su di lei ha puntato l’etichetta Sugar Music che ha fatto degli investimenti quando la cantante aveva solo 16 anni. Il decollo della sua carriera avviene grazie alla manager Paola Zukar che aveva già portato alla ribalta Marracash e Fabri Fibra.

Quanto guadagna Madame e chi scrive i suoi testi. Arriva il nuovo album

Nel 2022 è uscito Scatola, il suo primo brano da autrice e la collaborazione in quest’occasione è una di quelle che non si dimenticano. Insieme a Laura Pausini ha firmato un pezzo importante per il raggiungimento della completa maturità. Scrivere per artisti internazionali è un sogno che molti giovani hanno. Madame affianca l’attività di autrice a quella di cantante e il successo è più che meritato visto la sua poliedricità.

La sua carriera è caratterizzata da lavori eccellenti. Rkomi, Marracash, Elodie, Ernia, Negramaro, sono solo alcuni dei nomi che Madame ha nel suo taccuino. Il suo primo disco ci ha impiegato 3 settimane per arrivare in cima alle classifiche FIMI, doppio disco di platino e 2 targhe Tenco per migliore opera prima e migliore canzone con Voce. Sangiovanni, Mengoni e Ghali sono tra le ultime collaborazioni eccellenti. I fan sono in attesa del nuovo album, il materiale non manca ma non esiste una data ufficiale. L’artista ha comunicato giovedì 16 febbraio di aver terminato la scrittura. Ora non resta che attendere.

