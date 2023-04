Eccezionale, adesso e per poco questa banca offre rendimenti sui conti fino al 3,6%, ma attenzione a questo particolare

Mai negli ultimi 10 anni i rendimenti sui conti di deposito sono stati così alti. Le offerte delle banche per attirare nuovi capitali non si contano più. Ma l’offerta delle offerte e di una nuova banca che si spinge ad offrire fino al 5% di interessi. Eccezionale, adesso e per poco questa banca offre rendimenti sui conti fino al 3,6%. Vediamo di cosa si tratta.

I tassi in aumento spingono ai massimi i rendimenti

I tassi in salita portano ad aumentare i rendimenti sul mercato monetario. La politica monetaria restrittiva della Banca Centrale Europea è entrata nella sua fase finale. Tuttavia, gli analisti prevedono un paio di ulteriori rialzi dello 0,25%. Ciò significa che i rendimenti continueranno a salire prima di iniziare una fase discendente nel 2024.

Nel frattempo, le banche si stanno adattando e, ad aprile, hanno aumentato i rendimenti sui conti di deposito. Di conseguenza, questi sono ancora più interessanti per gli investitori. Oggi, investire 20.000 euro sui conti di deposito con vincolo per un periodo di 12/36 mesi, può portare a rendimenti tra il 3% e il 4% lordo. Se si desidera investire per un periodo più lungo, ad esempio da 3 a 5 anni, è possibile ottenere rendimenti fino al 5% lordo.

Perché le banche stanno alzando i rendimenti dei conti di deposito

Le banche italiane hanno aumentato i tassi di remunerazione dei propri conti deposito all’inizio di aprile, in particolare su quelli a breve termine, per restare competitive. Gli analisti prevedono un possibile aumento dei tassi della BCE del 0,50% nei prossimi mesi, perciò gli istituti stanno cercando di offrire rendimenti più alti. Inoltre, c’è la possibilità che i tassi scendano di nuovo nel 2024, quindi le banche preferiscono mantenere i rendimenti a medio e lungo termine stabili.

SiConto di Banca Sistema ha aumentato i rendimenti sui depositi vincolati a 3, 6 e 9 mesi del 0,90%. A marzo Banca CF+ del Credito Fondiario ha aumentato del 0,30% i rendimenti dei risparmi vincolati a 24 e 36 mesi. Anche CheBanca! e Ibl Banca stanno offrendo una promozione eccezionale, adesso e per poco tempo per i nuovi depositi. Molto interessante anche la nuova offerta di SmartBank che arriva a offrire anche il 5% di rendimento lordo annuo, ma a particolari condizioni.

Eccezionale, adesso e per 12 mesi ecco i 3 conti di deposito con il miglior rendimento

Ipotizziamo un investimento medio di 30.000 euro per un periodo di 12 mesi, quali sono i 3 conti di deposito con maggiore rendimento? Sul gradino più alto del podio troviamo il conto di deposito CF+ con un rendimento del 3,6% lordo. Il risparmiatore che investisse 30.000 euro su questo conto alla fine di 12 mesi otterrà 742 euro circa di guadagno. Al secondo posto troviamo Smart deposit di Smartbank che farebbe guadagnare 734 euro. Infine sul gradino più basso del podio troviamo il conto Time deposit di Twist che permetterebbe di guadagnare 719 euro circa in 12 mesi.

Tuttavia i primi due conti hanno una particolarità che li differenzia dal conto Twist. Le tre offerte prevedono un vincolo ovvero gli interessi vengono pagati solamente se si lasciano i soldi sul conto per i 12 mesi. Ma cosa accade se si desidera svincolare il capitale prima della scadenza? Questa operazione non è possibile con i conti di SmartBank e CF+. Invece il Time deposit di Twist permette lo svincolo dei soldi o di parte di essi prima della scadenza, a fronte, però, di un rendimento inferiore.

(*n.d.r. si potranno trovare tutte le altre eventuali direttamente sui siti delle società indicate. Proiezionidiborsa riporta soltanto a titolo gratuito l’informazione. Nessun altro significato va dato a questo articolo oltre la mera informazione come da Avvertenze riportate sul sito)