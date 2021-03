L’inverno è ormai passato; le giornate si allungano, il sole è più caldo, il paesaggio cambia forma e colore. Con il risveglio della natura anche il nostro corpo rinasce e la nostra mente si riattiva.

Ci si sente frizzanti, pieni di energia pronti ad accogliere una nuova vitalità e abbandonare il divano, amico delle serate invernali. Alcuni studi dimostrano che gli uomini e le donne sono più propensi a flirtare in primavera. Vi spieghiamo cosa succede e perchè la primavera è la stagione ideale per innamorarsi.

Gli ormoni si risvegliano

Gli ormoni fondamentali per il nostro benessere vengono attivati dalla luce del sole: la dopamina (l’omone della ricompensa e della motivazione), prodotta da diverse aree del cervello, ha un ruolo fondamentale nella donna perché genera euforia e aumento del desiderio.

È proprio la dopamina che causa una forte energia e di conseguenza una diminuzione del sonno. Anche gli ormoni maschili (testosterone) aumentano, questo provoca un maggior stimolo della libido e un maggior smaltimento del grasso corporeo.

Anche l’assitocina ha un ruolo fondamentale in primavera. L’assotocina è un neurotrasmettitore conosciuto come l’ormone delle coccole, attenua lo stress, accresce l’empatia e promuove il dialogo.

I sensi si riattivano

I cinque sensi si risvegliano. L’olfatto è rapito dai profumi inebrianti della primavera, l’udito stimolato dai rumori del risveglio della natura, il tatto ci permette di sentire attraverso le mani la delicatezza dei fiori.

Ancora, la vista è rapita dai cambiamenti e dai nuovi colori e infine il gusto, si abbandona ai sapori freschi della primavera. Tutto il corpo si attiva per attirare meglio l’attenzione del sesso opposto.

Ecco perchè la primavera è la stagione ideale per innamorarsi

In primavera si è più ricettivi e propensi all’approccio verso gli altri. Si è mentalmente e fisicamente disposti a rinnovare se stessi, scrollarsi di dosso il guscio invernale e rimettersi in forma. Si ha la tendenza a scoprirsi, mettersi più in mostra e giocare con la seduzione.