I salumi sono una delle eccellenze della gastronomia italiana. Ce ne sono di ogni tipo, ogni regione ha un suo universo di insaccati. L’estro culinario della penisola però non si è fermato ai salumi di carne. Esistono anche quelli di mare.

Ecco come preparare un ottimo salame di mare, comodamente in casa.

Ingredienti e utensili necessari

1 polpo fresco (di un chilo almeno);

2 limoni;

2 cipolle rosse;

1 spicchio di aglio;

1 ciuffo di prezzemolo;

una manciata di grani di pepe nero;

sale q.b.;

olio extra q.b.;

aceto di vino q.b.;

1 bottiglia di plastica vuota da 1 litro e mezzo.

Preparazione del salame di mare

Per prima cosa riempire una pentola d’acqua. Metterci dentro a freddo le due cipolle rosse tagliate a metà, con la buccia, un limone tagliato a metà, i gambi del prezzemolo, una manciata di grani di pepe e un tappino di aceto di vino.

Portare a ebollizione e immergere il polpo fresco, pulito. Far cuocere a fuoco basso per quaranta minuti / un’ora.

Nel mentre tagliare il collo della bottiglia di plastica.

Il polpo è pronto quando si può forare facilmente con uno stuzzicadenti.

A questo punto scolare bene il polpo e inserirlo nella bottiglia, avendo cura di pigiarlo fino in fondo e scolare i residui di acqua. Se il polpo pressato è più corto della bottiglia, tagliarla al pari. Dopodiché chiudere con pellicola e lasciarlo raffreddare. Quando ha raggiunto la temperatura ambiente, metterlo in congelatore.

Tirare fuori il salame di mare mezz’ora prima di servirlo. Tagliarlo a fette fini e adagiarlo su un vassoio.

Nel mentre sbucciare mezzo limone e tritare le scorze con il prezzemolo e lo spicchio d’aglio. Prima di portarlo in tavola, condirlo con il trito, un filo di olio extra vergine, il succo di un limone, un pizzico di sale e un pizzico di pepe nero.

Il risultato sarà sorprendente.

Si può conservare questo salume comodamente in congelatore e scongelare via via solo le porzioni che si vogliono consumare.

