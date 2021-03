Regalare un bell’uovo di Pasqua, e fare un figurone non sempre è possibile, perché molto spesso, la sorpresa che c’è nel suo interno non piace, oppure è di poco valore se non banale.

L’unica possibilità è quella di poterlo personalizzare, acquistando personalmente un bel regalo e inserirlo nell’uovo.

Sapere come aprire un uovo di Pasqua senza romperlo per cambiare la sorpresa non è cosa da poco. Infatti, si corre il rischio di spaccarlo in mille pezzi, oppure di non eseguire l’operazione perfettamente tanto da essere costretti a comprarne un altro, oppure di rinunciare all’effetto sorpresa.

Con piccole accortezze e un po’ di tecnica è possibile aprirlo.

In questo articolo consigliamo, come effettuare l’operazione correttamente, senza fare danni e senza rischiare di rompere il cioccolato.

Ecco come aprire un uovo di Pasqua senza romperlo per cambiare la sorpresa e fare un figurone

Dopo aver acquistato l’uovo, preparare un tavolo o un piano sul quale seguire l’operazione. Aprirlo con calma, senza rovinare la plastica con cui è avvolto.

Non tagliare i nastri e gli spaghi con i quali è stata legata la confezione.

Prendere un coltello da cucina e scaldare la lama sul gas.

Con il coltello bollente, puntare nell’ attaccatura delle due parti dell’uovo, facendo attenzione a non far sciogliere il cioccolato, e a non allargarlo troppo.

Tra una incisione e l’altra, tenere sempre il coltello ben caldo continuando a riscaldarlo sulla fiamma.

Prendere una padella antiaderente, riscaldarla e poggiare le due parti dell’uovo per qualche attimo, giusto il tempo che occorre per sciogliere leggermente i bordi. Riattaccarli subito dopo aver inserito il regalo a sorpresa.

Fare una leggera pressione sulle due parti, in modo da farle aderire bene.

Mettere l’uovo in frigorifero per una trentina di minuti, subito dopo aver tolto i residui di cioccolato.

Trascorsi i trenta minuti, toglierlo dal frigorifero e incartarlo così come è stato acquistato.

A questi punto, ci si può ritenere soddisfatti e la bella figura è assicurata.