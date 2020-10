I gatti sono compagni costanti di noi umani da tempi immemorabili. Abbiamo notizia di gatti domestici fin dai tempi dell’antico Egitto. Nel corso dei secoli, noi umani abbiamo selezionato i nostri amici felini in decine di razze e di colori diversi. Così come esistono gatti e cani senza pelo (conoscete il cane nudo messicano?), esistono anche gatti dal colore del pelo molto particolare.

Tra questi, i più comuni sono i gatti tricolore. Sicuramente ne avrete visti alcuni. Si tratta di gatti con il mantello bianco, arancione e nero. La cosa curiosa è che tutti (o per lo meno il 99,9%) i gatti tricolore sono femmine.

Non si tratta ovviamente di un caso. Ecco perché i gatti tricolore sono sempre femmine.

Tutto dipende dalla genetica

Come noi esseri umani, anche i gatti hanno due cromosomi che determinano il sesso. Un gatto maschio ha cromosomi XY, mentre un gatto femmina ha cromosomi XX.

Per prima cosa dobbiamo capire come viene determinato il colore del mantello dei nostri amici felini. Gli scienziati hanno scoperto che i geni che determinano i colori nero e rosso si trovano sul cromosoma X. Ogni cromosoma X può contenere il gene del colore rosso, oppure il gene del colore nero, ma non entrambi.

I geni che determinano il colore bianco si trovano invece su un altro cromosoma.

La chiave è il cromosoma X

Proprio per questa particolarità, un gatto maschio può avere solo due colori del mantello. Per esempio un gatto maschio potrebbe avere un gene per il colore bianco, e poi il gene del colore nero sul suo unico cromosoma X. Oppure potrebbe avere il gene del bianco, e il gene del rosso sul suo unico cromosoma X

Le femmine invece possiedono due cromosomi X. Per questo possono avere contemporaneamente il gene per il mantello rosso, e il gene per il mantello nero. Uno su ciascuno dei suoi due cromosomi X, oltre al bianco che si trova su un altro cromosoma.

Ecco perché i gatti tricolore sono sempre femmine. Esiste però un’unica eccezione. Vediamo quale.

Le eccezioni sono dovute a un’anomalia genetica

Esistono esemplari estremamente rari di gatti maschi con il mantello tricolore. Questo avviene a causa di un’anomalia genetica che si chiama sindrome di Klinefelter. Può capitare, infatti, che un gatto maschio possieda tre cromosomi sessuali. In questo caso il nostro gattone sarebbe non XY, ma XXY.

Possedendo due cromosomi X pur essendo maschio, il gatto in questione potrebbe sviluppare un mantello tricolore.

Ecco perché i gatti tricolore sono sempre femmine, con solo pochissime e rarissime eccezioni.