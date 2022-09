Le Borse a Wall Street hanno accantonato la giornata del 27 settembre ai seguenti prezzi:

Dow Jones

29.134,99

Nasdaq C.

10.829,50

S&P 500

3.647,29.

Il 16 agosto, precedente setup, ha visto formare un massimo, il successivo quindi potrebbe essere di minimo. Entro questa data, si potrebbe attendere uno swing rialzista. Ora quindi, listini azionari potrebbero entrare in una fase di panico.

Da ieri si è vicini ai prezzi attesi, ma ancora lontano dal cluster prezzo-tempo annuale del 17 ottobre:

Dow Jones

29.500/29.000

Nasdaq C.

10.600/10.300

S&P 500

3.600/3.400.

Frattale previsionale e grafici dal 16 agosto sono disallineati

In rosso, la previsione per il 2022 In blu, il grafico su scala settimanale delle Borse americane fino al 23 settembre.

I listini azionari potrebbero entrare in una fase di panico

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 29.960. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 31.026.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 10.958. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 11.614.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.794. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.901.

Per i prossimi giorni su quale direzione puntano i nostri algoritmi

Ribasso, e non è ancora il momento con risk reward a favore per comprare azioni. Per le Borse mondiali, la storia invece dice che accumulare in ottica di 7/10 anni potrebbe avere probabilità a favore.

C’è da rimarcare che molte azioni guida americane hanno raggiunto una forte sottovalutazione, ma i grafici di esse puntano ancora e decisamente al ribasso.

