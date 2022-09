Con questi ortaggi faremo il pieno di vitamina K contro i dolori alle ossa

Seguire un regime alimentare sano e variegato e condurre uno stile di vita attivo mette al riparo da molteplici fattori di rischio per la salute. Grazie ai prodotti offerti dalla natura si possono garantire all’organismo tutti quei micro e macronutrienti di cui ha bisogno per vivere bene e a lungo. Il miglior modo per realizzare tale finalità è portare in tavola tutti i prodotti tipici di stagione.

In tal modo ci assicureremo della loro genuinità e provenienza. Ad esempio con il melograno tipico dei mesi di settembre e ottobre oltre al cuore si può proteggere il colon da stipsi e gonfiore. Il mese di settembre è ricco di verdure che sono un vero e proprio toccasana per la salute. In particolare con questi ortaggi faremo il pieno di tantissime vitamine fondamentali per il benessere del nostro organismo.

Si tratti degli spinaci, che freschi o surgelati, sono un’incredibile fonte di nutrienti come magnesio, potassio e vitamina K. Gli spinaci appartengono alla famiglia delle Amaranthaceae e sono di stagione dal mese di settembre a maggio.

Crudi o cotti apportano all’organismo tanti nutrienti importanti

Acquistarli freschi al banco della verdura sicuramente garantisce della loro genuinità e provenienza. Inoltre se si decide di consumarli crudi diventano un’importante fonte di vitamina A e C, svolgendo un’azione antiossidante e antitumorale. Grazie alla vitamina A, il loro consumo favorisce il benessere della pelle, delle mucose e della vista. Mentre grazie alla vitamina C contenuta rafforza le difese immunitarie.

Tuttavia queste vitamine sono sensibili al calore e sono solubili in acqua. Pertanto per non perdere questi importanti nutrienti, si consiglia di sbollentarli in poca acqua e per pochissimi minuti. Mentre se si preferisce una preparazione più gustosa ma senza perdere i loro effetti benefici si può scegliere di saltarli velocemente in padella. Anche il surgelamento potrebbe far perdere questi nutrienti.

Con questi ortaggi faremo il pieno di vitamina K contro i dolori alle ossa

Anche se possono perdere le vitamine C e A contenute con la cottura o il surgelamento, gli spinaci continuano ad essere ricchi di vitamina K, potassio e magnesio. In particolare 100 gr di spinaci surgelati possono soddisfare il fabbisogno giornaliero di vitamina K, importantissima per la salute delle ossa.

Questa infatti è fondamentale per l’attivazione della proteina denominata osteocalcina che costituisce parte dell’osso ed è necessaria per la sua mineralizzazione. Una carenza di vitamina K può comportare fratture ossee, forme di artrosi e osteoporosi. Pertanto il consumo di questi ortaggi diventa di grande aiuto per chi soffre di questa carenza e di dolori articolari. Si potranno pertanto gustare crudi, insieme all’insalata o appena sbollentati magari conditi con un succo di limone per favorirne l’assorbimento da parte dell’intestino.

