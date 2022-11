Perché la lavastoviglie fa un fastidioso rumore durante il lavaggio e come intervenire

Quando una lavastoviglie è in funzione è normale sentire dei rumori. Tuttavia, è importante saper distinguere i rumori che fanno parte delle varie fasi del lavaggio da quelli che non dovrebbero esserci. Individuarli non è così difficile. Quelli che non dovrebbero esserci sono particolarmente fastidiosi e anomali, mai sentiti prima.

Un elettrodomestico deve essere usato nel modo giusto e bisogna pensare alla sua manutenzione in modo regolare. Ancora troppe persone sottovalutano questo aspetto. Ma perché la lavastoviglie fa un fastidioso rumore durante il lavaggio? Ci possono essere una serie di cause all’origine di questo problema.

È importante cercare di capire che cosa succede nel dettaglio e poi intervenire nel modo giusto. Alcune cose potrebbero essere molto facili, per altre forse occorre l’intervento di un esperto. Quando non si conosce l’argomento, meglio chiamare un professionista che possa risolvere il problema immediatamente.

Perché la lavastoviglie fa un fastidioso rumore mentre sta effettuando il lavaggio?

I rumori avvertiti dall’elettrodomestico possono essere molto diversi tra loro. Pensiamo anche a come funziona la lavatrice oppure il frigorifero e quali problemi possono insorgere. Possono essere causati da errori umani, oppure da parti danneggiate. Un errore molto comune è quello di non posizionare bene le stoviglie al suo interno.

Nella maggioranza dei casi i rumori fastidiosi derivano da questo. Ogni stoviglia ha il suo posto preciso dove stare perché gli irroratori devono spruzzare acqua nel modo giusto. Se le stoviglie vengono caricate a caso e male, gli irroratori potrebbero sbatterci contro.

Altri motivi della presenza di rumori sono:

elettrovalvola intasata;

rubinetto dell’acqua chiuso;

guarnizione usurata;

pompa di scarico intasata;

pompa di lavaggio danneggiata;

pressostato difettoso;

vaschetta del detersivo difettosa.

Andiamo con ordine. Se il rubinetto dell’acqua non è aperto, ci sarà una vibrazione continua che coinvolgerà anche l’elettrovalvola. Questa, però, potrebbe essere anche intasata da residui di cibo che possono provocare rumori e vibrazione.

Il difetto potrebbe riguardare anche la porta. Magari non è chiusa bene oppure c’è la guarnizione usurata. Si può capire sentendo un rumore di acqua che scorre proprio lungo la porta. Il problema potrebbe risiedere anche nella vaschetta del detersivo. Se è danneggiata farà rumore e non si aprirà nel modo giusto e nel momento giusto.

Attenzione alla pompa di scarico e la pompa di lavaggio. La prima emette un rumore molto forte se è intasata, mentre la seconda inizia a fischiare e a vibrare. Infine, anche il pressostato deve funzionare bene. Se è difettoso, la pompa di lavaggio non funzionerà bene e questo provocherà dei piccoli rumori brevi.

Come intervenire nel modo giusto

Innanzitutto, occorre sempre fare attenzione a mettere le stoviglie nel modo corretto e non sovraccaricare la lavastoviglie. Poi, bisogna capire se si tratta di una parte intasata. In questo caso bisogna pulire semplicemente oppure avviare dei lavaggi a vuoto per cercare di disincrostare e disinfettare l’elettrodomestico.

Se, invece, non ci sono residui di cibo nelle pompe o nell’elettrovalvola, allora bisogna sostituirle. A volte potrebbe bastare prendere delle parti nuove, come la guarnizione, e sostituirla con facilità. Per tutto il resto, invece, o se si ha qualche dubbio, è fondamentale chiamare un tecnico professionista.