Cosa fare se la lavastoviglie consuma troppo o poco detersivo e brillantante

Uno dei problemi che possono verificarsi in una lavastoviglie è che possa consumare troppo prodotto oppure erogarne troppo poco. Quest’elettrodomestico ha cambiato la nostra vita. Si occupa in poco tempo di lavare tutte le stoviglie in modo eccellente. Lo fa con alte temperature, che con un lavaggio a mano non sarebbe possibile fare, in modo da avere un livello perfetto di igienizzazione.

Infatti, tra il lavare i piatti a mano o con la lavastoviglie ci sono delle differenze. Ma se non si pensa alla corretta manutenzione di un elettrodomestico, possono accadere degli inconvenienti. Cosa fare se la lavastoviglie consuma troppo detersivo, ad esempio?

Se qualcosa nel ciclo predisposto non funziona come dovrebbe occorre indagare, individuare la causa del problema e poi intervenire nel modo giusto. Proveremo a vedere le varie cause nel caso in cui il detersivo o il brillantante siano consumati troppo oppure troppo poco.

Cosa fare se la lavastoviglie consuma troppo prodotto rispetto a quanto dovrebbe

La lavastoviglie funziona in un modo preciso. Per prima cosa viene incamerata l’acqua, questa viene riscaldata, viene aggiunto il detersivo, c’è il lavaggio delle stoviglie e viene scaricata l’acqua sporca. Dopo queste prime fasi di lavaggio, avviene un risciacquo e un ulteriore scarico di acqua, prima dell’asciugatura. Quest’ultima serve per asciugare i piatti e tutte le stoviglie presenti nel cestello.

Anche quando tutto il ciclo viene effettuato, potrebbe capitare di non avere la giusta quantità di detersivo e di brillantante. In questo modo i piatti risulteranno ancora sporchi o con residui di prodotto. Questo può avere diverse cause, ma la principale è un difetto alla vaschetta apposita del detersivo.

Se la vaschetta funziona correttamente, possono avvenire diverse altre cose. Può esserci troppo detersivo liquido che blocca l’apertura oppure la pastiglia può essersi attaccata allo sportellino. Attenzione a usare le giuste quantità e le giuste pastiglie per ogni tipo di lavaggio. Potrebbe capitare che pastiglie 3 in 1 non si sciolgano completamente se usate in lavaggi rapidi. Altri tipi di problemi potrebbero non far partire del tutto l’elettrodomestico o far saltare la corrente.

Se ci sono problemi di questo tipo è bene evitare di mettere troppo prodotto e scegliere le pastiglie giuste per il programma di lavaggio. Infine, occorrerebbe aprire la parte interna dello sportello e controllare che tutto sia al posto giusto e funzionante. Se non lo è, è chiaro che servirà l’aiuto di un tecnico per sostituire le parti difettose o sistemare ciò che non va.

Perché troppo brillantante o troppo poco

Accanto alla vaschetta del detersivo è presente una vaschetta per inserire il brillantante. Ma, se il detersivo è interamente consumato a ogni lavaggio, per il brillantante il discorso è diverso. Ne viene prelevato soltanto un po’ alla volta ad ogni lavaggio e alla fine durante il risciacquo e l’asciugatura. Tuttavia, potrebbero esserci degli imprevisti.

Il primo è quello in cui la lavastoviglie non preleva affatto il brillantante. In questo caso potrebbe esserci un problema al tubo di scarico. Questo potrebbe essere troppo basso o inserito male nell’impianto idraulico. Inoltre, il lavaggio breve a volte salta il risciacquo e in questo caso non verrà toccato il brillantante.

Al contrario, potrebbe succedere che l’elettrodomestico chieda brillantante in continuazione. Questo potrebbe essere dovuto alla mancanza del detersivo nel suo apposito sportello. Se questo è vuoto, perché inserito direttamente nel cestello, l’elettrodomestico prenderà il brillantante due volte, finendolo rapidamente.

Anche in questo caso bisogna capire come usare correttamente l’elettrodomestico. Oppure, potrebbe essere necessario intervenire sul tubo di scarico, sistemandolo o mettendolo alla giusta distanza dal pavimento, che è di 65 cm.