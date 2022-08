Il gatto, insieme al cane, è l’animale domestico più presente nelle famiglie. Ci fa volentieri compagnia trascorrendo delle ore con noi e profittando anche del nostro sofà. Il suo miagolio ci accompagna durante il giorno, soprattutto quando è l’ora del pasto quotidiano.

Alcuni gatti hanno tendenza a miagolare di più rispetto ad altri. Sono quelli in particolare che sono più dipendenti dal proprio padroncino. Altri, invece, hanno una caratteristica più autonoma e cercano di cavarsela da soli. Tra questi ultimi abbiamo il Certosino, un gattino molto caratteristico. Viene così chiamato perché anticamente si racconta che fosse impiegato dai monaci certosini per tener lontani i topi da cucina e refettorio.

Comportamenti tipici del felino

Non bisogna dimenticare che il gatto, per quanto affettuoso verso di noi, rimane sempre un animale dal temperamento solitario. È questa caratteristica che lo distingue dal cane, che invece è un animale piuttosto da branco. Il gatto ha dei modi particolari di comportarsi, che non sempre incontrano il nostro favore. Infatti ogni tanto ci si chiede perché il gatto graffia la nostra poltrona. È proprio ciò che cercheremo di vedere a breve.

Un comportamento tipico del gatto è quando mordicchia le nostre mani oppure le braccia e le caviglie. In effetti molto spesso lo fa semplicemente per il gioco. Tuttavia esiste anche un altro motivo e potrebbe dipendere dallo stress e dalla noia. Ciò capita ai gatti che sono spesso soli in casa e non hanno un grande spazio per muoversi. In questo caso si tratta di sofferenza psicologica. Basterebbe solamente dare un po’ più di spazio al nostro gattino, in modo che anche lui possa sfogarsi un po’.

Perché il gatto graffia la nostra poltrona o il divano preferito

A volte troviamo in casa le tende rovinate dalle unghie del gatto e anche il tessuto della nostra poltrona o divano preferiti. In effetti i gatti hanno necessità di affilare i loro artigli. Fanno parte della loro dotazione di attacco e di difesa. Fanno questo anche quando stanno cambiando gli artigli. Quelli nuovi spuntano sotto a quelli vecchi.

Questi ultimi sembrano quasi spezzati, osservando l’unghia. Ma stanno solo per andar via e dare spazio ai nuovi. Il gatto inoltre proprio sotto le unghie possiede delle ghiandole che emettono odori particolari. Se vedessimo il gatto accanirsi contro la nostra poltrona preferita, è solamente perché la sta marcando. Sente l’odore persistente della nostro corpo e allora vi aggiunge semplicemente il suo. È un modo per far sentire la sua presenza. Tutto dipende dal fatto che noi utilizziamo spesso quella poltrona.

In questo caso sarebbe un grave errore tagliare le unghie al gatto per punirlo. In effetti il gatto soffrirebbe terribilmente da un punto di vista psicologico. Avremmo eliminato la sua arma di difesa e di caccia preferita.

Lettura consigliata

Oltre a banana, pesca e mela ecco la frutta che i cani possono mangiare