Molte persone in casa hanno un gatto o un cane. Pur stando con noi a farci compagnia, ogni tanto mostrano qualche comportamento che ci è difficile capire. Ci fa certo piacere la loro presenza e spesso giochiamo con loro. Tuttavia qualche volta alcuni comportamenti ci riescono difficili da comprendere.

Perché il gatto mangia l’erba

Capita infatti che quando li portiamo a passeggio, vediamo che questi mordicchiano l’erba. Il gatto lo fa quando esce un po’ nel giardino, per prendersi una breve pausa. Questo fatto ci incuriosisce e ci lascia l’interrogativo, sul perché il gatto e il cane mangiano l’erba. Anche se il gatto morde gambe, braccia e caviglie, questo comportamento ci lascia un punto interrogativo.

Il cane si dice che mangi l’erba, soprattutto per liberare lo stomaco dai parassiti che vi si accumulano. Anche se sembrerebbe che il gatto abbia gli stessi motivi, per lui se ne aggiunge un altro. Essendo un animale carnivoro a volte gli manca qualche elemento prezioso nella sua dieta. Per questo motivo il gatto integra prendendolo dal mondo vegetale.

Se il gatto morde gambe, braccia e caviglie non è solo per gioco ma per questo importante motivo

Per quanto riguarda il gatto a volte ci capita di osservarlo, mentre ci mordicchia le gambe o le caviglie. Qualche volte stiamo sul letto oppure seduti su una poltrona e lo teniamo tra le braccia. Allora sono proprio queste il suo obiettivo preferito.

Se il gattino è piccolo, allora i suoi dentini sono sopportabili. Se invece fosse già adulto, questi potrebbero far male. In effetti è un po’ strano che un gatto adulto morda con una certa forza il proprio padroncino. Tuttavia a volte si tratta di gatti che sono stati presi da piccoli. Non hanno avuto contatto con la madre o con qualche altro gattino. Per questo motivo non sono stati abituati a misurare la forza del morso.

In generale però quando il gatto mordicchia le nostre mani è sicuramente per giocare. Qualche volta siamo noi stessi a suscitare in lui l’istinto del mordere, offrendogli le nostre dita nella bocca. Bisogna tener presente che cercare di tirargliele via, non fa che accentuare in lui la voglia di mordere. In questo caso la cosa migliore sarebbe di non muovere la mano. Il gioco termina e lui rilascia la mano.

Non solo il gioco

A parte il gioco, ci sono anche altri motivi per cui il gatto morderebbe. Questi riguardano forse del dolore oppure semplicemente una grande noia. Il gatto infatti potrebbe soffrire in qualche parte del suo corpo. Per alleviare il dolore allora mordicchia la parte.

Tuttavia potrebbe essere anche questione di noia o di stress. Quando il gatto resta troppo tempo solo e non sa cosa fare, allora va all’assalto delle porte o dei cassetti in legno. Non solo li gratta con le zampe ma li mordicchia anche con i denti. Soprattutto poi se incontra le tende o qualche copriletto pendente. Basterebbe dargli un po’ più di spazio per uscire o per giocare e la cosa poco per volta passerebbe.

