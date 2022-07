La presenza di peluria corporea è un fenomeno tanto naturale quanto inevitabile per gli uomini e per le donne. Con la crescita, infatti, i peli iniziano a spuntare in molte parti del corpo. E se spesso la crescita dei peli nell’uomo viene vista come un simbolo di virilità, in realtà per le donne può rappresentare un problema di natura estetica.

Non a caso il mercato delle cerette è sempre fiorente e non conosce crisi. Detto questo, vediamo quando la crescita dei peli è superiore al normale. Ovverosia, quando questa è non solo eccessiva, ma anche con la depilazione i peli tendono a ripresentarsi rapidamente. E vediamo anche quali possono essere le potenziali cause.

Perché i peli crescono spesso troppo velocemente e quali sarebbero le cause tra patologie e problemi estetici

Nel dettaglio, per chi ritiene di avere peli in eccesso, che crescono troppo rapidamente, la cosa migliore al netto dei problemi estetici è sempre quella di rivolgersi a uno specialista. Solo un esperto può davvero risalire alle cause.

Per esempio, la causa più frequente è di tipo ormonale. Ma i peli possono crescere rapidamente pure quando si prendono determinati farmaci. Così come la crescita eccessiva dei peli può avere radici lontane. Ovverosia, potrebbe essere dovuta, semplicemente, a fattori ereditari. Queste sono quindi alcune tra le possibili risposte sul perché i peli crescono spesso troppo velocemente. Inoltre, pure il caldo influisce sulla crescita accelerata non solo dei peli, ma anche delle unghie e dei capelli.

Come arrestarne o limitarne la crescita quando questa è davvero eccessiva

Arrestare del tutto la crescita dei peli quando questa è davvero eccessiva non è possibile. Ma il processo di crescita si può rendere più lento con una depilazione profonda. A meno che non si opti, invece, per soluzioni radicali come l’epilazione laser. Che è un processo di rimozione dei peli in maniera permanente.

Quello dell’epilazione laser, inoltre, è un processo molto lungo se si vogliono ottenere dei risultati definitivi. Serve infatti un ciclo di sedute che può durare anche parecchie settimane. Bisogna rivolgersi sempre a medici ed estetisti accreditati, evitando soluzioni fai da te. Essi, tra l’altro, potranno eventualmente pure sconsigliare o rinviare il trattamento. In quanto l’epilazione laser è generalmente sconsigliata con l’assunzione contemporanea di alcuni farmaci. Dal cortisone agli antibiotici, passando per eventuali trattamenti ormonali in corso.

