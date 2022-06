Estate e mare significano solo una cosa per le donne: gambe scoperte e inguine in bella vista. Oltre alla scelta delle migliori e più economiche creme solari per questa estate 2022, è anche corsa dall’estetista per l’incubo di tutte le donne: i peli. Nonostante la moda stia pian piano aprendo le porte a nuovi orizzonti in fatto di peli sono ancora molte le donne che li considerano veri e propri inestetismi e che combattono tutti i giorni per rimuoverli nei modi più disparati.

Alcune si sono decise ad adottare una soluzione più a lungo termine come il laser, che garantisce una pelle liscia come seta e consente di dire addio a irritazioni e brufoletti, che compaiono sulle pelli più sensibili con i metodi di depilazione tradizionali. Tuttavia, parliamo di un trattamento costoso, che non tutti possono permettersi. Ma oggi siamo qui per dimostrare, che anche rimanendo fedeli alla ceretta, le irritazioni possono essere solo un lontano ricordo.

Perché compaiono rossori e irritazioni dopo la ceretta

La pelle, dopo lo strappo con la cera, subisce un vero e proprio trauma ed è perciò normale la comparsa di rossori subito dopo la depilazione: magari la cera era troppo calda, magari abbiamo strappato con troppo vigore, magari semplicemente abbiamo una pelle sensibile e delicata. In questi casi, è bene aspettare qualche ora per vedere che piega prende l’irritazione. Esistono dei rimedi efficaci e naturali per contenere i danni provocati dalla ceretta e scongiurare processi infiammatori, come la tanto temuta follicolite.

Non occorre l’epilazione laser per dire addio alle irritazioni da ceretta ad inguine, baffetti e ascelle perché esistono questi rimedi sorprendenti per prevenirle

Pensiamo alla pelle dei bambini. È estremamente delicata e soggetta a irritazioni per il contatto col pannolino. I prodotti che usiamo per i rossori dei nostri piccoli, pertanto, andranno benissimo anche per le nostre irritazioni, in quanto sono formulazioni delicate, studiate per una pelle nuova e sensibile come quella dei bimbi. Perciò, primo alleato dopo la ceretta è la pasta all’ossido di zinco. La sua texture è molto corposa, ma se stesa bene e se associata a una spolverata di borotalco sulla zona, darà risultati sorprendenti, soprattutto se si lascia agire questo impacco tutta la notte. Se preferiamo consistenze più leggere, l’aloe vera è quella che fa per noi. Ideali i prodotti della linea Equilibra.

Come agire

Ci basterà passarla sulla zona trattata, più volte al giorno, fino alla totale scomparsa dei rossori. Perfetta in associazione all’olio di mandorle. Il marchio Soagen è miracoloso: quest’olio ha una consistenza leggerissima e a contatto con l’acqua diventa latte. Alcune mamme lo usano per fare il bagnetto ai neonati, perciò, non è difficile immaginare la sua delicatezza. Associandolo all’aloe vera si ottiene una combinazione vincente, dal potere idratante e calmante. Non occorre l’epilazione laser per dire addio alle irritazioni dopo la depilazione, basteranno questi accorgimenti e un po’ di costanza nell’idratazione quotidiana della pelle, per prepararla al meglio alle depilazioni successive, magari aiutandosi anche con qualche scrub, per rimuovere le cellule morte ed impedire la comparsa di peli incarniti.

Lettura consigliata

Meglio del bicarbonato contro punti neri e pelle grassa c’è solo questo strumento prodigioso per una perfetta pulizia del viso fai da te