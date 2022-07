La maggior parte delle donne, e anche molti uomini, decidono di rasarsi parti del corpo, e specialmente le ascelle. Soprattutto con l’arrivo dell’estate, la rasatura delle ascelle diventa un’azione quasi quotidiana per buona parte della popolazione. E i vantaggi sono molti. Oltre alle considerazioni estetiche, molti citano anche preoccupazioni riguardo all’igiene e alla sopportazione del caldo. C’è però un grande svantaggio: la possibilità di sviluppare peli incarniti. I peli incarniti possono svilupparsi su qualunque parte del corpo, ma sono particolarmente fastidiosi e dolorosi in punti delicati come le ascelle. Dunque come fare per evitare questo spiacevole inconveniente? C’è un trucco semplicissimo che molti non conoscono.

Una rasatura a fil di pelle rischia di stimolare i peli incarniti

I peli incarniti si formano quando il pelo che è stato tagliato a filo con la pelle ricresce sottopelle invece di “bucare” gli strati di epidermide che lo hanno ricoperto e svilupparsi verso l’esterno. Possono avere complicazioni come dolore, bruciore o accumuli di pus. Possiamo prevenirli in larga parte utilizzando creme idratanti e scrub, ma non sempre funziona. Ma in realtà c’è un metodo molto semplice per evitare i peli incarniti sotto le ascelle. Vediamo di cosa si tratta.

Potremmo dire addio alle irritazioni sotto le ascelle dopo la rasatura con questo metodo che non brucia e non crea peli incarniti

Invece di usare il nostro fedelissimo rasoio a mano, proviamo per qualche settimana a sostituirlo con il rasoio elettrico. E usiamo la funzione regolabarba. Proprio così: invece di tagliare i peli esattamente a filo con la pelle, lasciamoli lunghi qualche millimetro. Così non ci sarà il pericolo che ricrescano incarniti. Ma niente paura, non vuol dire che dobbiamo lasciare un centimetro di pelo. La maggior parte dei regolabarba hanno un setting che va fino a 0,4 cm, o anche di meno.

Il regolabarba non taglia i peli a filo e evita i peli incarniti

Potremmo dire addio alle irritazioni sotto le ascelle se utilizziamo, invece del classico rasoio, un regolabarba. Se usiamo il setting più basso, non dovremo temere che i peli si vedano, perché la loro lunghezza sarà veramente minima. In cambio, però, potremo finalmente liberarci dei peli incarniti sotto le ascelle e goderci l’estate in pace. Ricordiamoci di non indossare capi troppo aderenti sotto le ascelle e, se necessario, utilizziamo delle creme idratanti per rendere la pelle meno irritata, soprattutto se tendiamo a sudare molto. Certamente la nostra pelle ci ringrazierà.

Approfondimento

Se non ci crescono più i peli sotto le ascelle potrebbe essere un sintomo di queste malattie