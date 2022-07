Bastano giusto trenta minuti al giorno di attività fisica per tenersi in forma. Ovverosia, per mantenere il peso corporeo e per evitare di ingrassare. Per esempio, c’è chi per trenta minuti al giorno si cimenta in una camminata a passo veloce. Chi invece fa esercizi ginnici a casa con il tappetino. Perché l’importante è sollecitare tutti i muscoli del corpo, in quanto la locuzione latina “mens sana in corpore sano” non è una leggenda metropolitana, ma il segreto della longevità.

Inoltre, c’è anche da dire che per l’attività fisica giornaliera sono in tanti a preferire la palestra agli esercizi ginnici fai da te e spesso improvvisati. Vediamo allora, nel dettaglio, quali vantaggi offre la palestra per tenersi in forma al netto chiaramente del costo che bisogna sostenere.

Perché andare in palestra e quali sono tutti i vantaggi rispetto all’attività fisica e agli esercizi ginnici fai da te

Nel dettaglio, rispetto all’attività fisica fai da te, in palestra è l’istruttore che può fare davvero la differenza. Non solo per fare gli esercizi correttamente, ma anche per fare quelli giusti in ragione di quelle che sono le proprie esigenze. Tra chi vuole potenziare i polpacci e chi i glutei e chi invece, con sacrificio chiaramente, punta magari al classico fisico scolpito con la tartaruga.

Questa è quindi la risposta sul perché andare in palestra, ma non finisce qui. In quanto nelle migliori palestre è possibile fare attività fisica divertendosi, per esempio attraverso la partecipazione ai corsi di gruppo guidati da coach accreditati al ritmo di tanta buona musica. In questo modo, con i corsi di gruppo, il fitness in palestra è sempre divertente e non si avvertirà mai la fatica.

Quali servizi offrono, dall’analisi della massa corporea alle lampade abbronzanti

Inoltre, nelle migliori palestre, oltre a fare ginnastica e anche i pesi, ci sono pure altri servizi inclusi e accessibili a costi che in genere sono molto contenuti. Dalle poltrone massaggianti alle pedane vibranti, passando per l’analisi della massa corporea. Fino ad arrivare addirittura all’uso di lampade abbronzanti.

In più, al fine di venire incontro alla clientela, in Italia si stanno diffondendo sul territorio, a macchia d’olio, le palestre che non chiudono mai. Ovverosia, che sono aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7 anche di domenica. In questo modo l’attività fisica non si salta mai. Basterà infatti trovare uno spazio durante la giornata, a qualsiasi ora, per allenarsi con costanza.

