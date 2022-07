In estate, uno dei maggiori problemi quotidiani che ci troviamo ad affrontare, è quello degli abiti che si impregnano di sudore. Talvolta, questo tipo di cattivo odore è assai resistente e difficile da rimuovere, tanto da persistere anche dopo il lavaggio. Pertanto, è chiaro che occorre ricorrere a degli stratagemmi mirati, non potendo lavare gli abiti come di consueto. Per fronteggiare il problema, occorre seguire questi 5 consigli, che ci aiuteranno a rimuovere la puzza di sudore. In tal modo, potremo, di nuovo, avvertire un senso di pulito e profumato sui nostri capi. Anzitutto, muniamoci di 3 ingredienti essenziali, che sono: aceto bianco, bicarbonato di sodio, detersivo per bucato e una bacinella.

Come sbarazzarsi dell’odore

La prima cosa da fare, se i capi sono bagnati, è lasciarli asciugare e, solo dopo, procedere al lavaggio. Si consideri che gli ambienti umidi sono terreno fertile per i batteri che causano i cattivi odori. Quindi, farli asciugare serve a rallentare la proliferazione batterica ed evitare che gli odori penetrino più a fondo nei tessuti. Il secondo passaggio consiste nel lasciarli in ammollo, per almeno 30 minuti. Basta riempire la bacinella di acqua, aggiungendovi 1 bicchiere di aceto bianco e uno di bicarbonato di sodio. Ebbene, l’azione combinata di questi due prodotti è molto efficace per combattere i cattivi odori.

Infatti, il primo è un deodorante naturale, mentre il secondo possiede proprietà alcaline. Tra i 5 consigli efficaci per far profumare gli abiti, abbiamo, poi, quello di utilizzare il detersivo in maniera ponderata. Questo perchè usarne troppo può essere controproducente. Infatti, detersivi e additivi per il bucato possono lasciare dei residui in grado di trattenere i cattivi odori.

5 consigli efficaci per far profumare gli abiti che in estate si impregnano di sudore, con ingredienti naturali

Quarto consiglio è quello di non usare l’ammorbidente, per lo stesso motivo per cui occorre non esagerare con il detersivo. Proprio comequest’ultimo, infatti, l’ammorbidente può creare uno strato che favorisce l’accumulo di batteri e odori indesiderati. Infine, meglio lavare gli indumenti al rovescio insieme a quelli con tessuti simili. Ciò serve per sfruttare al meglio l’azione pulente della lavatrice. La ragione è chei batteri dei cattivi odori tendono ad accumularsi per lo più all’interno dei vestiti. Sicchè, lavarli al rovescio fa in modo che si puliscano più a fondo. Inoltre, come indicato, il migliore lavaggio è quello che si ottiene mettendo insieme tessuti simili. Ciò, infatti, consente una più rapida eliminazione dei cattivi odori.

Approfondimento

