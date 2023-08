Perché gli italiani hanno deciso di organizzare i picnic nei 2 weekend dopo ferragosto: il risparmio è assicurato

Anche quest’anno una parte degli italiani ha deciso di risparmiare ed evitare le località di mare diventate ormai troppo esose. Stare all’aperto senza spendere un patrimonio è ciò di cui abbiamo bisogno per riposare e ricaricare le batterie. Le ansie da viaggio sono un ricordo.

È andato bene il Ferragosto dei 7 milioni di italiani che hanno deciso di fare un picnic invece che spendere un patrimonio negli stabilimenti balneari. Agli italiani piace fare la spesa e portarsi dietro il cibo. I divieti di portare cibo esterno allo stabilimento e i sequestri delle borse frigo cominciate con l’inizio della stagione più frenetica al mare non hanno aiutato. E allora meglio virare verso il verde, spiazzi incontaminati in cui organizzare una grigliata o un picnic. I dati sono stati positivi. Ci si aspetta che anche gli ultimi 2 weekend di agosto mangiare all’aperto con una tovaglia stesa per terra sia la soluzione che verrà scelta per godersi gli ultimi giorni di vacanza. Poi sarà media stagione e saranno i viaggi low cost a prevalere.

La fine di agosto in cui i prezzi sono ancora alti rimane ideale per organizzare picnic nei fine settimana. Si spende pochissimo, si trascorre il tempo con le persone che amiamo e mangiamo da favola. Lazio, Marche, Umbria e Toscana saranno protagonisti insieme a Puglia e Sicilia. I prodotti scelti sono quelli dei coltivatori diretti che costano la metà rispetto a quelli dei market.

Portarsi dietro il cibo ci fa spendere 3 volte in meno

Perché gli italiani hanno deciso di organizzare i picnic a fine agosto? Perché il Ferragosto ha dimostrato che questa soluzione è perfetta in questo periodo di crisi e forte inflazione. Preparare la caponata o portarsi dietro la porchetta taglia di un terzo i costi rispetto alle cene nei ristoranti o negli agriturismi. Nei viaggi si spende per albergo e benzina mentre con le gite e i picnic è il carburante l’unico costo. Possiamo visitare parti diverse dell’Italia tra un fine settimana e l’altro ed essere completamente indipendenti. Tante gite invece di un unico viaggio e un bel prato verde sotto l’albero per un la convivialità.

È necessario fare attenzione quando si organizzano le grigliate negli spazi verdi. Anche a Ferragosto sono state diverse le segnalazioni di incendi dovuti a imperizia, rifiuti abbandonati o bombolette di gas non funzionanti. Il problema degli incendi rimane per ora l’unica controindicazione di questa attività che piace tanto agli italiani. Facciamo i picnic ma rispettiamo i posti che ci ospitano senza distruggerli.

Perché gli italiani hanno deciso di organizzare i picnic

I suggerimenti per organizzare un picnic perfetto negli ultimi 2 weekend del mese di agosto sono pochi ma fondamentali per non sbagliare. Controlliamo il meteo. Il weekend del 19 ci saranno quasi 40 gradi nel Lazio con sole intenso, 35 gradi in Lombardia e sarà soleggiato per tutti e 2 i giorni, 34 gradi in Campania con giorni di sole senza nuvole. Temperature più basse e qualche nuvola in più nel weekend del 26.

Portiamo in ogni caso teli impermeabili da stendere in terra, evitiamo la plastica quando si tratta di piatti e posate e optiamo per la carta. Utilizziamo i contenitori di plastica per conservare il cibo così da poterceli riportare a casa una volta finita la gita. Meno rifiuti produciamo e meglio sarà per l’ambiente in cui passeremo il nostro tempo libero. Se siamo fumatori portiamoci appresso i portacenere portatili che si possono conservare in borsa. Evitiamo di riempire le zone verdi di antipatiche cicche. Per risparmiare sul carburante l’Osserva Prezzi del Ministero ci aiuta. Troviamo un distributore Tamoil che ha i prezzi medi più bassi nella penisola ed evitiamo Api-Ipo e Agip Eni che sono i più cari.