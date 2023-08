Altro che lusso e resort 5 stelle: ecco dove va in vacanza Giorgia Meloni, scelta in controtendenza

Le vacanze della Premier incastrate tra un impegno e l’altro sono all’insegna della famiglia, della riservatezza e del relax. Ma sempre con un occhio puntato verso gli appuntamenti, tra dichiarazioni sui programmi di Governo nelle poche apparizioni pubbliche.

Niente lusso, vita mondana e alberghi costosi per la Premier Giorgia Meloni. La scelta è ricaduta su una masseria. Una scelta in controtendenza grazie alla quale avere la giusta privacy ma anche potersi muovere facilmente e incontrare personaggi importanti della politica e dell’economia. Tiene banco l’argomento del salario minimo, i contatti con il Presidente del CNEL Brunetta e il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sono stretti.

La masseria di Ceglie Messapica in Puglia è frugale e appartata, ha vicino Polignano a Mare per le giornate di riposo in spiaggia sotto l’ombrellone. Lo svago è il cibo, i panzerotti del posto consumati in compagnia della sorella e degli amici sono il lusso che la Meloni si sta concedendo. Diverse le presenze di esponenti del partito Fratelli d’Italia che hanno scelto la Puglia quest’anno per unire lavoro e vacanze. Crosetto per esempio ha scelto la vicina Ostuni come punto strategico da cui potersi muovere e in cui poter riposare lontano da occhi indiscreti.

Incontri mondani

Altro che lusso e resort 5 stelle stile Flavio Briatore. Masseria e Puglia per Giorgia Meloni rappresentano il posto ideale in cui riposare e lavorare. Salario minimo in Italia e G7 a livello internazionale sono impegni tutt’altro che leggeri. Il mare della Puglia, la natura incontaminata e le prelibatezze italiane aiutano a concentrarsi e a prepararsi al meglio. Alla Meloni la Puglia piace visto che negli ultimi anni il resort 5 stelle presente a Borgo Egnazia già frequentato da Madonna era stato il suo punto di riferimento. Sempre attenta ai sondaggi, questa volta ha deciso di non esagerare e tenere un profilo basso ma con intelligenza. Non è il caso di spendere 5 mila euro a notte, avere la vicinanza dei propri cari è quello che conta di più.

Magari riuscirà a incontrare Checco Zalone questa volta. Si tratta del suo territorio, l’attore è di casa nel vero senso della parola da queste parti. In passato erano stati i fan a non vedere di buon occhio l’incontro tra il comico e la Premier che è una sua grande ammiratrice.

A Ceglie Messapica c’è un centro storico ben conservato, un Castello Ducale e tante chiese. Il borgo è uno dei più antichi della Puglia. Andare in ferie nei borghi quest’anno va di moda ed è consigliato per risparmiare e stare bene. Significa valorizzare al massimo il territorio italiano, le tradizioni e l’economia del turismo che da questa parti è vitale. Il mare dista 11 km, è quello molto bello di Ostuni. La provincia di Brindisi è ben collegata e offre ottime alternative a prezzi abbordabili.

La settimana di ferragosto si può alloggiare per 6 notti a meno di 1.000 euro con tutta la famiglia. I ristoranti sono economici e si può mangiare la prezzo di 19 euro a testa. Orecchiette, panzerotti, focacce e friselle si trovano in tutti i menù e con le degustazioni si possono assaggiare più pietanze accompagnate da Primitivi di Manduria, Negroamaro, Salice Salentino. Sono bottiglie che hanno la miglior qualità rispetto al prezzo di tutta la penisola, il costo delle bottiglie parte dagli 8 euro. Il risparmio viene meno con ombrelloni e lettini, nonostante un calo prezzi dell’8% rispetto ad altre zone, il costo rimane sui 30 euro per la giornata. Forse è meglio cercare una pineta e bersi un buon bicchiere di vino. È ciò che fanno di questi tempi molti turisti in varie parti d’Italia.