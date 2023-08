Il 4 agosto come da nostro conteggio dei setup annuali doveva iniziare un ribasso per tutto il mese di agosto fino ai primi giorni di settembre. Il movimento previsto non doveva andare oltre il 7/10%. Ad oggi cosa possiamo dire? La previsione del ribasso è stata centrata ma qualcosa ci inizia a preoccupare. Infatti a Wall Street inizia a tirare brutta aria. Si prepara un forte ribasso fino al setup rosso del 30 novembre? Tutto dipenderà da quello che accadrà da oggi fino alla fine del mese.

Statistiche a favore

Come da nostri studi sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, il 2023 dovrebbe essere un anno positivo. Ogni volta che si sono combinati il terzo anno del ciclo presidenziale con quello del ciclo decennale, si è assistito a rialzi annuali del 20/25%. Diversi nostri indicatori sembrano andare a favore di questa previsione, ma ora c’è qualcosa che sembrerebbe iniziare a stonare. A cosa ci riferiamo? Alla tendenza dei prezzi.

Chiusure mensili sotto i seguenti livelli potrebbero far iniziare un ribasso molto forte e questo potrebbe durare alcuni mesi:

Dow Jones

33.705

Nasdaq C.

13.567

S&P500

4.385.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.

A Wall Street inizia a tirare brutta aria: i livelli chiave da monitorare per i prossimi gironi

La seduta di contrattazione del 16 agosto si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.765,65

Nasdaq C.

13.504,11

S&P500

4.410,25.

Cosa attendere da ora in poi? La situazione grafica è rimasta invariata.

Fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a

Dow Jones

35.579

Nasdaq C.

13.998

S&P500

4.527.

Gli obiettivi da raggiungere nel breve termine saranno i seguenti:

Dow Jones

34.000/33.400

Nasdaq C.

13.300/12.800

S&P500

4.368/4.300.

Molta attenzione da ora in poi. Non si scarta al momento nessuna ipotesi: nè al rialzo e nemmeno al ribasso.

Vedremo cosa accadrà e ci accoderemo senza rifletterci un momento.

Lettura consigliata

Come rendere speciale la tua tavola estiva: 9 idee bellissime per fare un figurone senza spendere soldi