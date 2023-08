Tutti i colori di smalto dell’estate 2023: ecco le tendenze per unghie perfette e alla moda

Per unghie di tendenza e belle da sfoggiare potremmo seguire la moda dell’estate 2023. Sono colorazioni vivaci, ma che mantengono quel tanto di sobrietà che basta per renderle ideali per chiunque. Vediamo quali sfumature scegliere per ottenere una manicure impeccabile a tutte le età.

Ogni stagione porta con sé nuove mode e l’estate non fa eccezione. Per il 2023 ci sono alcune tonalità di smalto che sono già sulla bocca di tutte. Piacciono per la semplicità, ma anche per il valore aggiunto che possono donare all’outfit. Ci sono tipologie per tutti i gusti, basterà scegliere quella che più si addice alla nostra personalità. Dunque, non perdiamo altro tempo e andiamo alla scoperta delle tendenze unghie della stagione più calda dell’anno!

Tutti i colori di smalto dell’estate 2023 da portare al mare o in città

Ci sono alcune tinte che restano in voga per molto tempo. È il caso del viva magenta, che spopola dalla primavera scorsa. Si tratta di un rosso sfumato di carattere, in grado di donare forza e vitalità. Alcuni smalti di questo colore sono molto facili da stendere e si asciugano velocemente. A far impazzire donne e ragazze ci pensa poi il rosa Barbie. Tratto dallo stile della bambola più celebre al Mondo, e in omaggio al film uscito di recente, è un concentrato di femminilità. Si addice sia alle unghie corte che a quelle più lunghe, anche nelle sfumature come il fucsia brillante.

Dalla moda anni 2000 fa poi ritorno la french manicure, che si ripropone in versioni diverse ed elettrizzanti. Le tradizionaliste potranno ovviamente scegliere lo stile classico. Chi vuole sperimentare nuovi orizzonti, invece, potrà lasciarsi tentare dal multicolore. In questo caso, la lunetta verrà sostanzialmente abbellita con glitter luminosi e linee grafiche dinamiche, anziché il solito bianco. Infine, si fanno spazio i colori vitaminici con sfumature toniche ad effetto. Semaforo verde per giallo e oro, soprattutto se impreziositi da particolari brillantinati. Approvati anche l’azzurro, il blu e le varianti del rosso come ciliegia e corallo.

Come abbinare lo smalto con il vestito?

Dopo aver visto tutti i colori di smalto dell’estate 2023, potrebbe venirti voglia di abbinarli al tuo abito migliore. Per risaltare, però, dovresti rispettare alcune regole di moda. Per esempio, evita tonalità con la stessa gradazione. Propendi, invece, per un maggior contrasto dato da colorazioni differenti ma che si sposano bene.

Inoltre, i vestiti dalle tinte vivaci si accostano meglio agli smalti neutri. Via libera, perciò, al nude o alla french manicure. Ami gli abiti con stampe floreali o di altro genere? Opta per un colore di smalto tra quelli presenti sul tessuto, e risolverai ogni problema.