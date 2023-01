Perchè escono i capelli bianchi, possibili significati e cosa fare per contrastarne l’uscita precoce

I capelli bianchi che generalmente vengono visti come segno di invecchiamento, in realtà, possono essere visti in diversi altri modi.

I capelli bianchi sono un segno naturale di invecchiamento, ma sempre più persone ne fanno una scelta di stile. Sul piano biologico, si formano quando la melanina, il pigmento che dà colore ai capelli, smette di essere prodotta dai follicoli. Questo può accadere a qualsiasi età, anche se si tratta di un fenomeno più comune negli adulti. Ci sono, tuttavia, molti fattori che possono contribuire alla comparsa precoce dei capelli bianchi, tra cui: – la genetica: alcune persone semplicemente ereditano la tendenza a sviluppare capelli bianchi in giovane età; – lo stress: questo può causare una condizione nota come alopecia areata, che può causare la comparsa dei capelli bianchi; – la presenza di malattie: alcune di esse, come la tiroidite di Hashimoto, possono causare la perdita di capelli e la comparsa di bianchi.

Cosa potrebbero rappresentare

Ci sono anche alcune soluzioni per coprire i capelli bianchi, come tinture o meches, comunemente utilizzate. Tuttavia, molti scelgono di tenerli così come sono, vedendoli come una parte della loro personalità e della loro storia.

A costoro, non interessa perchè escono i capelli bianchi. In tal senso, potrebbero essere portati come un segno di esperienza e saggezza. In molte culture orientali, infatti, i capelli bianchi sono associati alla saggezza e all’età anziana. Inoltre, potrebbero anche essere visti come una forma di ribellione contro la pressione sociale di invecchiare in modo “graceful”. Non a caso, molti giovani scelgono di tingerli di bianco per moda, onde esprimere la loro individualità e anticonformismo. In definitiva, i capelli bianchi sono un segno naturale di invecchiamento ma il “come vengono percepiti” dipende dalla cultura e dalla società in cui viviamo.

Perchè escono i capelli bianchi e possibili rimedi

I capelli bianchi, come indicato, non necessariamente sono espressione di invecchiamento, in quanto, talvolta, se ne verifica l’uscita precoce. Allora, quali potrebbero essere le cause, in questi casi?

Oltre a quelle già indicate sopra, i capelli bianchi potrebbero dipendere da: mancanza di vitamina B, ferro, rame e iodio. Poi: pessime condizioni del cuoio capelluto o l’utilizzo eccessivo delle piastre. Ancora abbiamo, tra le possibili cause: la costipazione cronica e gli squilibri ormonali. A fronte di ciò, l’unico modo per fare prevenzione è: – seguire una buona alimentazione; – fare il pieno di: vitamine E e C che si trovano nei peperoni verdi, negli agrumi, nei semi, nei cereali, pesci e oli vegetali; – introdurre biotina, una vitamina si trova nelle uova, nel cioccolato, nello lievito di birra, nei piselli, nelle arachidi e nei latticini. Occorre, inoltre, fare, inoltre, il pieno di selenio, silicio e rame che si trovano nel: cacao amaro, nocciole, verdure a foglie verdi, aragosta, arachidi, cereali e pesce.