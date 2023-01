Non ti piaci quando ti guardi allo specchio? Forse salti il passaggio più importante quando ti lavi il viso!

Se la tua pelle è sempre più secca e spenta, il problema è che dimentichi di usare questi prodotti fondamentali per contrastare l’arrivo delle rughe

Ogni mattina è sempre la stessa storia. Siamo presi dai mille impegni quotidiani e spesso trascuriamo noi stessi e la cura del nostro corpo. Tra lavoro e impegni vari, la maggior parte di noi difficilmente riesce a uscire di casa già dalla prima mattina con trucco impeccabile e capelli perfettamente pettinati.

In questa situazione, però, ciò che ci rimette di più è la nostra pelle. Lo smog presente nelle nostre città, infatti, ha effetti devastanti sulla salute della nostra pelle, non solo dal punto di vista interno, ma anche esterno.

In buona sostanza, le microparticelle presenti nell’aria aggrediscono la cute, procurandole diversi tipi di problemi. Uno dei principali è la secchezza, per non parlare del peggiore, ovvero l’invecchiamento precoce, quindi la comparsa di rughe.

Non dimentichiamo, inoltre, che lo smog può produrre sulla pelle anche bruttissime macchie scure e discromie, rendendola opaca e spenta. Insomma, per evitare questi problemi (e sembrare vecchi prima del tempo), bisogna prendersi cura tutti i giorni del proprio viso. In che modo? Scopriamo subito qual è il passaggio che non dovrebbe mai mancare nella nostra skincare.

Non ti piaci quando ti guardi allo specchio perché il tuo viso dimostra più anni di quanti ne hai? Proteggiti subito con sieri e maschere

Basta passarci sul viso una semplice salvietta struccante per notare quanto sporco si fermi ogni giorno sulla nostra pelle. Le particelle di smog, infatti, ne ostruiscono i pori, finendo per impedirne l’ossigenazione naturale.

Prima di tutto, per evitare questa dinamica, dovremmo ricordarci di stendere tutte le mattine sul nostro viso una crema anti-inquinamento. Questa, infatti, è fondamentale per creare un film protettivo sulla pelle, l’ideale contro questi agenti esterni nocivi.

Inoltre, dovremmo ricordarci anche di utilizzare la giusta crema con protezione solare alta, utile anche in caso di cicatrici o segni sulla pelle.

Una fase importantissima per la pelle

Per curare la propria pelle, ci sono alcune regole da seguire, poche ma fondamentali per prevenire i segni del tempo e il decadimento fisiologico.

Struccarsi è importantissimo e lo si può fare anche con prodotti naturali, semplicissimi che fanno molto bene alla nostra pelle, ma non è tutto.

Un altro prodotto fondamentale per la pelle è effettuare regolarmente un peeling o una maschera, opacizzante per pelli grasse e idratante per quelle secche. Se non ti piaci quando ti guardi allo specchio, probabilmente dovresti curare di più la tua pelle e questi sono ottimi prodotti per iniziare a farlo.

In alternativa, un ottimo prodotto per rigenerare la propria pelle è lo scrub. I microgranuli presenti in esso, se massaggiati sul viso, elimineranno le cellule morte più superficiali, stimolando la rigenerazione di quelle nuove. In questo modo la nostra pelle apparirà più bella e fresca e avremo un viso sicuramente più luminoso e rilassato.

Un trattamento che agisce durante la notte

Per concludere la skincare serale, dovremmo applicare sul nostro viso un siero, che può variare in base alle esigenze della nostra pelle. Uno dei migliori è sicuramente quello all’acido ialuronico, un vero e proprio toccasana della pelle, che idrata in profondità, ritardando la comparsa delle rughe.