Per migliorare l’aspetto delle unghie, molte donne fanno uso dello smalto. Ma quando si parla di cosmetici occorre sempre fare molta attenzione in quanto questi, nella maggioranza dei casi, sono composti da sostanze chimiche e spesso contengono pure degli allergeni.

Al riguardo c’è anche da dire che, rispetto al passato, i prodotti cosmetici sono decisamente più sicuri in quanto, anche in base alla qualità del prodotto scelto, non sono presenti delle sostanze tossiche.

Allora, le donne possono mettere lo smalto alle unghie quando vogliono oppure ci sono delle controindicazioni? In altre parole, mettere continuamente lo smalto alle unghie può fare davvero male? Vediamo allora di approfondire questo importante aspetto.

Perché e quando lo smalto alle unghie potrebbe fare davvero male e cosa fare per non correre rischi

Nel dettaglio, l’uso frequente dello smalto per le unghie può portare nel tempo a un ingiallimento. I pigmenti dello smalto, specie se non è di buona qualità, potrebbero penetrare nelle unghie alterandone la colorazione naturale.

Questa è quindi la risposta sul perché e quando lo smalto alle unghie potrebbe fare davvero male. Anche per questo tra un’applicazione e l’altra dello smalto sarebbe sempre preferibile, in caso di ingiallimento, far ricrescere le unghie fino a quando non si sarà ristabilito il loro colore naturale.

Quando l’uso è fortemente sconsigliato

L’uso degli smalti, pur tuttavia, è in genere sconsigliato quando sono presenti dei difetti del letto ungueale. In tal caso, infatti, l’uso dello smalto formerebbe una barriera contro l’effetto riparatore che è garantito dall’esposizione ai raggi del sole. Altrimenti il letto ungueale, che è il tessuto sul quale scorre la lamina, non sarà mai ben vascolarizzato e le unghie tenderanno a essere e a rimanere sempre bianche e opache. Ovverosia, prive del loro colorito naturale.

Nel complesso, quindi, l’uso dello smalto per le proprie unghie di certo migliora l’aspetto estetico, ma non bisogna mai esagerare. Questo anche perché, quando si deve rimuovere lo smalto, l’uso dell’acetone rappresenta la soluzione migliore. Ma occorre fare comunque attenzione al fatto che l’acetone, utilizzato troppo frequentemente, tende a disidratare la pelle che sta attorno alle unghie. Il che significa che con l’uso frequente le cuticole tendono a diventare secche. Così come, al posto dell’acetone, l’uso troppo di solventi che sono aggressivi può danneggiare la lamina e anche la pelle che sta intorno alle proprie unghie.

Approfondimento

Come fare uno smalto unghie in casa