Le sostanze plastiche non solo sono una bomba a orologeria per il pianeta ma rappresentano anche una minaccia presente per la salute umana. Alcuni prodotti chimici presenti negli imballaggi di plastica, nei giocattoli, nei contenitori per alimenti, ecc. sono altamente pericolosi per la nostra salute. Le sostanze chimiche di questi contenitori possono favorire cancro, diabete e disturbi neurologici.

Sono molti i fattori che nella quotidianità possono provocare i tumori, il cibo è la prima fonte, in particolare gli alimenti ricchi di grasso. Studi dimostrano che queste sostanze alimentari aumentano il rischio di cancro al colon in modo esponenziale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non è solo il cibo a costituire un pericolo per la nostra salute, anche le confezioni in cui è contenuto, possono essere una minaccia. Alcune sostanze presenti nella plastica minacciano il nostro sistema endocrino e l’esposizione prolungata dell’organismo a questi elementi può indurre patologie gravi. Lo rivela un report dell’Endocrine Society e dell‘International Pollutants Elimination Network. Questo studio illustra i risultati di 20 anni di ricerche sulle sostanze chimiche contenute nella plastica.

Le sostanze chimiche di questi contenitori possono favorire cancro, diabete e disturbi neurologici

Che la plastica sia una minaccia a tempo per il nostro pianeta lo sappiamo tutti e più o meno tutti ne siamo coscienti. L’aspetto su cui poniamo meno attenzione è che la plastica non è una minaccia solamente per le generazioni a venire. Il materiale plastico e i suoi derivati minacciano la nostra salute anche nel presente. E creano pericoli anche per la salute dei figli che devono nascere. Infatti le sostanze chimiche contenute nella plastica possono creare disturbi neurologici durante lo sviluppo di feti e dei bambini. Lo afferma il report Plastics, EDCs & Health, che ha raccolto e analizzato 20 anni di ricerche scientifiche, con risultati drammatici e molto preoccupanti.

Secondo questo corposo e approfondito studio, la plastica contiene alcune sostanze chimiche dannose per il nostro sistema endocrino. Queste sostanze sono chiamate Endocrin Disruptors Chemicals (EDC). Molte plastiche comuni comprese quelle utilizzate nei giocattoli e nel confezionamento di alimenti e nei contenitori di cibo, contengono gli EDC. Un’esposizione prolungata a queste sostanze crea dei pericoli per il nostro sistema ormonale. In particolare può portare a patologie gravi come il cancro, il diabete e disturbi nello sviluppo di feti e bambini.

Nel report si legge che la plastica contiene almeno 140 EDC potenzialmente molto pericolosi per la nostra salute. I più comuni ed anche i più pericolosi sono la diossina, il piombo e il cadmio, gli alchifenoli e i bisfenoli.

Approfondimento

Questi comuni contenitori per cibo sono pericolosi per la salute, tossici e cancerogeni