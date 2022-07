Sappiamo tutti che praticare regolarmente attività fisica è fondamentale per mantenerci in salute. Ma molti italiani oggi vivono una vita per lo più sedentaria, e faticano a trovare il tempo per allenarsi in maniera intensa. Anche per questo, la marcia sta diventando una disciplina sempre più popolare. Non occorrono altri attrezzi se non un buon paio di scarpe, e questa attività è alla portata praticamente di tutti. A differenza della corsa, ad esempio, non fa male alle ginocchia, ed è per questo che è molto popolare anche tra chi ha problemi alle articolazioni. Ma per molti l’obiettivo dell’attività sportiva è perdere peso. Dunque, quanti minuti al giorno occorre praticare la marcia per ottenere l’obiettivo di perdere peso?

Sette chilometri al giorno bastano per vedere gli effetti positivi

Basta davvero poco per cominciare a vedere gli effetti positivi sulla salute dell’attività fisica anche moderata, come può essere una passeggiata. Infatti, percorrere circa 7 chilometri al giorno ci aiuterebbe a combattere il colesterolo e farebbe bene al nostro sistema cardiocircolatorio. Inoltre, camminare per 7 chilometri al giorno ci farebbe bruciare circa 6 grammi di grasso. Ma esattamente in quanti minuti al giorno si traduce questo numero?

Fare marcia fa dimagrire ma ecco per quanti minuti dovremmo camminare per veder scendere l’ago della bilancia

Il numero magico sembra essere per la maggior parte di noi circa 30 minuti al giorno. Potrebbe sembrare tanto, ma in realtà se sommiamo tutti i passi che facciamo ogni giorno, quasi tutti a fine giornata abbiamo camminato almeno 30 minuti. Una buona alternativa, se l’obiettivo dei 30 minuti ci sembra irraggiungibile, è di spezzettare questa attività fisica quotidiana in 3 sessioni da 10 minuti. Tutti potremo coglierne i benefici, ma in particolare chi deve combattere la pressione alta, o i chili in eccesso.

30 minuti al giorno di attività fisica fanno bene non solo al corpo ma anche all’umore

Fare marcia fa dimagrire, ma i benefici non si vedono solo sulla bilancia. Molti non sanno che dovremmo praticare attività fisica non soltanto per il benessere del nostro corpo, ma anche del nostro cervello. È stato dimostrato, infatti, che praticare attività fisica aiuta a metterci di buon umore. La sedentarietà fa male quindi non soltanto al corpo, ma anche al cervello. Praticare 30 minuti di marcia al giorno ci aiuterebbe anche a combattere lo stress.

Approfondimento

Ecco esattamente quanto dovremmo camminare ogni giorno per prevenire il declino cognitivo dopo i 60 anni