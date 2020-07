Noi della redazione salute e Bellezza di ProiezionidiBorsa, parliamo spesso di fai da te in fatto di prodotti cosmetici. Abbiamo pubblicato ricette utili e veloci per fare lo shampoo, le creme, lo scrub, l’olio rassodante per i massaggi. In effetti, sono molti i prodotti che possono essere realizzati tra le mura domestiche. Che si rivelano efficaci ed eccellenti, anche in termini economici.

Partire da zero o da una base

Una maschera rinfrescante si può fare con la sola polpa di cetriolo frullato e un goccio d’olio o di yogurt. Ma ci sono prodotti che non si possono realizzare da zero. Tuttavia, si possono personalizzare al massimo, partendo da alcune basi industriali già pronte. Questo il caso dello smalto per le unghie. Capita talvolta di trovare un colore meraviglioso, ma poi quel brand non lo replica più. E noi restiamo sempre con quel desiderio ‘sottotraccia’. Ogni volta che entriamo in un beauty store, lo cerchiamo invano, quello smalto. Ma ora si può provare a farlo in casa. Ecco come si fa.

Come fare uno smalto unghie in casa

Cosa serve per realizzare uno smalto per le unghie personalizzato? Abbiamo già spiegato che partire da zero alquanto è complicato e inoltre poco conveniente. Ma con un metodo particolare possiamo crearne di tutti i colori. Bisogna partire da un semplice top coat, ovvero la base trasparente. Per realizzare uno smalto del colore preferito, infatti, andremo ad unire a una normale base trasparente dei pigmenti minerali in polvere.

Scegliere i pigmenti

Come fare uno smalto unghie in casa. Primo passo, scegliere i pigmenti. I pigmenti in polvere possono essere di vario genere: pigmenti di recupero ricavati da un vecchio fondotinta in polvere, che non usiamo più. Serve per fare gli smalti nude. Pigmenti in colori freddi come l’ombretto in polvere che non usiamo più. Oppure quelli già pronti che fanno parte delle collezioni di molti marchi, per esempio MAC Cosmetics.

Dosi minime e miscelare con cura

Il momento più delicato è questo. Bisogna fare attenzione alla mescola e soprattutto alle quantità: per realizzare uno smalto fai da te bisogna unire nel flaconcino della base trasparente una piccola quantità di pigmenti in polvere. Si possono aggiungere anche alcune gocce di altri smalti che già si possiedono e imparare a creare varianti nuove. Coi pigmenti meglio procedere lentamente, aggiungendone pochissimi per volta: se si esagera infatti, la stesura viene irrimediabilmente compromessa. Si possono aggiungere alcune gocce di diluente, per raggiungere la cremosità giusta. Varie marche li producono, fra questi Mavala. Ma in nessun caso si deve aggiungere l’alcool denaturato o l’acetone.

Come fare uno smalto unghie in casa

Ora si tratta di shakerare il flacone con energia e pazienza. In pochi minuti e lo smalto è pronto. Lo smalto fai da te è un’idea pratica e divertente perché permette di mischiare molte nuance, ottenere tonalità nuove, uniche. E soprattutto realizzare solo le quantità che servono. In modo da non ritrovarsi il bagno pieno di flaconcini.