Ci sono diversi ingredienti che possiamo utilizzare per preparare in casa una bevanda energizzante utile per quando ci alleniamo. Soprattutto con il caldo estivo, avere una marcia in più è molto importante e dovremmo utilizzare gli integratori continuamente ogni volta che perdiamo liquidi. Per risparmiare e per ottenere prodotti naturali, possiamo prepararli da soli sfruttando le proprietà di erbe e alimenti che ci aiutano durante lo sforzo fisico.

Prepararli da noi ci permette di evitare conservanti e coloranti, ci dà la sicurezza che si tratti di una bevanda naturale e soprattutto possiamo soddisfare in pieno i nostri gusti. Banane, menta e ginseng sono ottimi ingredienti. Lo sono anche gli agrumi e il miele, l’orzo e gli spinaci e il latte di mandorle. Con uno spremiagrumi o un robot da cucina saremo in grado di miscelare gli ingredienti che più ci piacciono variando gusti e consistenze a seconda dei casi.

Perfetta per l’allenamento questa bibita fatta in casa ricca di sali minerali

Per recuperare i sali minerali perduti durante l’allenamento è necessario apportare cloruro di sodio, possiamo farlo in maniera piacevole attraverso gli agrumi. Inoltre, dovremmo recuperare potassio, calcio, magnesio e zuccheri. La composizione della nostra bevanda idrosalina fatta in casa dovrebbe tenere conto di questi elementi.

La bevanda dovrebbe essere bevuta prima, durante e dopo l’allenamento. Ogni volta che ci idratiamo non aspettiamo lo stimolo della sete, anticipando le reazioni dell’organismo saremo in grado di proteggerlo al meglio.

Per preparare 1 litro di integratore ci occorrono 700 ml di acqua, 40 mg di miele o sciroppo d’acero o d’agave, 3 grammi di sale e 230 ml di succo d’arancia o di limone. A nostro piacimento possiamo aggiungere il pepe oppure farne a meno. Possiamo utilizzare succo di limone o lime oppure succo d’arancia con un’aggiunta di limone.

Assecondare il gusto

È perfetta per l’allenamento questa bibita idrosalina e isotonica completa di ogni elemento utile per la giusta idratazione. Gli agrumi sono una salvezza quando prepariamo bibite dissetanti per l’attività sportiva. La frutta è ricca di vitamina e spesso anche mischiando i succhi si ottengono gusti particolarmente sfiziosi.

L’ananas, per esempio, si sposa benissimo con limone e arancia. Possiamo frullarlo o utilizzare succo naturale, l’importante è che non ci siano zuccheri aggiunti. Quindi, mettiamo l’acqua, il succo d’arancia o limone, il miele e il sale in una brocca. Aggiungiamo l’ananas se vogliamo arricchire la bevanda e frulliamo fino a quando il miele o lo sciroppo prescelto non si sarà sciolto e integrato con i succhi.

Aggiungiamo altro miele e sale dopo l’assaggio a seconda del gusto che preferiamo. Possiamo allungarla anche con altra acqua o altri succhi fino a raggiungere l’equilibrio che più ci piace. Durante l’attività sportiva, integrarci con bevande complete ci ridarà forze in pochissimo tempo.

