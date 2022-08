Il mal di schiena colpirebbe spesso le donne in gravidanza, tanto da diventare difficile camminare, stare sedute o dormire. Le future mamme conoscono fin troppo bene il mal di schiena durante la gravidanza. Sia sdraiate che in piedi, il dolore sembrerebbe non sparire mai.

Il riposo a letto non sarebbe sempre la soluzione giusta. Scopriamo nell’articolo come si potrebbe ridurre il mal di schiena attraverso l’esercizio e come prevenirlo in modo intelligente.

Molte donne soffrono di mal di schiena quando sono in attesa, vediamo come si potrebbe alleviare il dolore

Siamo in attesa e abbiamo mal di schiena. Non siamo sole. Circa tre quarti di tutte le donne incinte soffrirebbe di mal di schiena. E mentre potremmo pensare di dover sopportare un certo livello di mal di schiena durante la gravidanza, c’è molto che potremmo fare per ridurre il disagio.

Quali sono le cause del mal di schiena in gravidanza? Sarebbero molteplici. Da un lato, il baricentro del corpo si sposta a causa della crescente circonferenza addominale.

A causa del peso sulla parte anteriore dello stomaco, durante la 20a settimana di gravidanza molte donne inizierebbero a soffrire di dolore alla schiena.

Lo stomaco e l’addome si tirano in avanti. Questa postura, non comune e non corretta, non farebbe bene alla schiena e molto spesso porterebbe ad un sempre crescente disagio.

I cambiamenti ormonali sarebbero un’altra causa

Molte donne soffrono di mal di schiena quando sono in attesa a causa dei cambiamenti ormonali. Questi ultimi preparano al parto e allentano i tessuti.

Man mano che l’addome cresce, i legamenti si allungano, il loro compito è in realtà tenere insieme il corpo. A causa di un cambiamento negli ormoni, tuttavia, questi legamenti diventerebbero più morbidi e più sciolti.

Sfortunatamente questo causerebbe tensione, motivo per cui spesso si verificherebbero dolori, soprattutto nella parte bassa della schiena e nel bacino.

Il mal di schiena durante la gravidanza sarebbe del tutto normale, perché le donne incinte sperimentano l’aumento di peso in un modo veloce nel più breve tempo possibile, quindi è logico che la schiena non riesca sempre a tenere il passo.

Vari tipi di dolore alla schiena

Le donne spesso lamentano dolore lombare e/o al pavimento pelvico che si verifica nella zona dei glutei, durante la gravidanza. Gli studi confermano anche che le donne tenderebbero ad avere dolore in diverse parti della schiena durante la gravidanza, piuttosto che solo in una regione specifica. Maggiore è il numero di punti dolenti sulla schiena, più si lotterà con il mal di schiena durante i nove mesi.

Il dolore alla schiena si potrebbe prevenire facendo sport, soprattutto anaerobico, con alcuni esercizi, prima di programmare una gravidanza. Una schiena rinforzata e una buona muscolatura aiuterebbero a bilanciare il nuovo baricentro e contrastare le tensioni.

