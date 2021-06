“Facciamo un controllo del colesterolo e dei trigliceridi” è una delle classiche frasi del dottore che inizia a inquietarci. Soprattutto se non siamo soliti fare le analisi del sangue almeno una volta all’anno e per questo temiamo i risultati finali. Trigliceridi troppo alti nel sangue che sappiamo essere pericolosi per tutte le malattie legate al cuore ma anche per l’arteriosclerosi. Spesso è il nostro stesso stile di vita a mantenere equilibrato il livello di trigliceridi con attività fisica frequente e dieta mirata. Ecco perché aumentare il consumo di questo preziosissimo alimento abbassa notevolmente i trigliceridi: il pesce. Vediamo il motivo in questo articolo della nostra Redazione.

Perché aumentare il consumo di questo preziosissimo alimento abbassa notevolmente i trigliceridi

Quando parliamo di trigliceridi alti sembra di definire il diavolo in persona ma cosa sono esattamente? Perché molti giustamente li temono ma senza conoscerli a fondo. Per usare parole molto semplici essi sono la nostra riserva di energia, ma come succede anche nelle centrali troppa energia può creare danni. Ecco perché tutte le calorie che abbiamo in eccesso si trasformano in trigliceridi che dobbiamo equilibrare proprio con la tavola e con lo sport. Nel senso che da un lato dobbiamo immetterne meno e mangiare meglio, dall’altro spendere di più bruciando il surplus di calorie ed energia. E il pesce è l’alleato numero 1 in questa lotta.

Il protagonista delle nostre tavole

Dato che il nostro paese è circondato dal mare il pesce dovrebbe essere assoluto protagonista sulle nostre tavole. Usiamo il condizionale perché così purtroppo spesso non è. Dobbiamo però ricordare che i grassi buoni del pesce come l’Omega3 sono dei veri e propri spazzini dei trigliceridi. Mangiare pesce almeno 2 volte a settimana significa prevenire le malattie cardiache e garantire quell’apporto basilare di Omega3 al nostro organismo.

Per questo oltre a consigliare di assumere il pesce con costanza e fare spesso attività sportiva ricordiamo l’importanza degli esami in grado di prevenire per tempo eventuali pericoli.

Approfondimento

Lo chiamano povero ma questo preziosissimo alimento è il più completo in assoluto