Negli ultimi cinque anni Datalogic ha sempre fatto peggio sia del settore di riferimento che dell’indice italiano. Tuttavia, questo titolo dall’interessante potenziale rialzista potrebbe a breve offrire un’ottima occasione di acquisto.

Il potenziale rialzista di Datalogic è supportato da due importanti fattori. Primo, le attese per la crescita degli utili per i prossimi tre anni sono di circa il 23% all’anno, un livello superiore sia al settore di riferimento che al mercato italiano. Secondo, Datalogic è una società molto solida dal punto di vista finanziario.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 4% circa.

Datalogic (MIL:DAL) ha chiuso la seduta del 28 giugno a 2016 euro in ribasso dello 0,69% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso, spinta da un segnale di vendita dello Swing Indicator, è ribassista e non ha più ostacoli lungo il cammino che porta l I obiettivo di prezzo in area 18,88 euro. La rottura di questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso fino in area 15,64 euro. La massima estensione del ribasso, invece, si trova in area 12,34 euro.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso solo nel caso della rottura della resistenza in area 20,90 euro in chiusura di settimana.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

