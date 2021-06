Esiste un alimento che possiamo portare a tavola tutti i giorni e oltre a essere poco calorico è anche ricco di nutrienti? Sì è la risposta convinta e vedremo che è anche un cibo caratteristico della cucina italiana. Una volta le nostre nonne ancora un po’ e lo mettevano anche nei dolci sapendo quanto completo e importante fosse per il nostro organismo. Lo chiamano povero ma questo preziosissimo alimento è il più completo in assoluto. Vediamolo in questo articolo della nostra Redazione.

È il porro il nostro alimento segreto ma poi non così tanto. Le nostre nonne lo chiamavano anche “cipolla gentile” e lo coltivavano sempre nell’orticello di famiglia. Il suo sapore è molto simile a quello della cipolla tradizionale ma pur essendo un alimento considerato semplice e povero è una fonte di benessere.

Da sempre nella storia sulle nostre tavole

Se le nostre nonne non facevano mai mancare il porro sulle tavole pensiamo che il suo uso risale addirittura al tempo dei romani. Lo usavano prima di andare a letto per riposare meglio e facilitare il sonno. Ma secondo alcune testimonianze storiche era anche il rimedio naturale per il mal di gola. Sta di fatto che questo alimento è ricchissimo di:

acqua;

sali minerali;

vitamine;

fibre;

proteine.

Un alimento davvero completo che ha poco più di 60 calorie per un etto di prodotto.

Contrasta il colesterolo cattivo e protegge il cuore

Se siamo alla ricerca di un alimento che ci faccia da alleato nella lotta al colesterolo cattivo l’abbiamo trovato. Il porro è pieno di allicina quella sostanza benefica tipica dell’aglio che abbassa la pressione, migliora la circolazione sanguigna e protegge il cuore. L’allicina evita al sangue di coagularsi mantenendolo fluido e prevenendo così infarti e ictus dovuti all’aumento incontrollato della pressione del sangue.

La nostra curiosità finale

Se magari qualcuno conosceva già i benefici del porro, difficilmente sa che questa verdura fa benissimo alla nostra pelle. Merito di tutti i suoi nutrienti ma anche del silicio che rallenta l’invecchiamento del derma e dei tessuti.

Approfondimento

