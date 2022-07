Con l’arrivo della bella stagione cambia anche quello che mangiamo, soprattutto perché possiamo fare affidamento su tanti prodotti freschi e di stagione. È anche vero che il caldo intenso ci spinge a mangiare più leggero ed è per questo che l’insalata di riso è così popolare in questo periodo. Perché, però, non provare una ricetta nuova? Magari potremmo sperimentare una ricetta che rispetta lo spirito di questo piatto, rendendolo, però, più interessante e leggero, senza rinunciare al sapore.

Ingredienti

Riso 300 g;

mozzarella 200 g;

pecorino romano 25 g;

Parmigiano Reggiano DOP 25 g;

pomodorini ciliegino 250 g;

mais 120 g;

basilico 120 g;

pinoli 50 g;

olio extravergine d’oliva 100 g;

aglio 1 spicchio.

Come preparare un’insalata di riso da mangiare in un boccone in estate grazie a ingredienti freschi e di stagione

Per prima cosa dobbiamo preparare la base e cioè in riso. Procediamo come al solito, bollendolo in acqua salata fino a lasciarlo al dente. Scoliamo il riso e mescoliamolo con un cucchiaio per farlo raffreddare, poi lasciamolo dentro il colino sino a quando non lo uniremo agli altri ingredienti.

Ora prepariamo una salsa che unirà tutto insieme e cioè il pesto. Quindi, sciacquiamo le foglie di basilico e asciughiamole tamponandole con un panno. Poi, mettiamone 100 grammi nel mixer insieme a olio, pinoli, i due formaggi grattugiati e (se vogliamo) anche l’aglio sbucciato.

Azioniamo il mixer sinché non otterremo una consistenza cremosa e assaggiamo. Trasferiamo il nostro pesto fatto in casa dentro il frigorifero e passiamo oltre. Ora tagliamo la mozzarella a cubetti, facendo in modo di scolarla bene così da eliminare la maggior parte del suo liquido. Non ci resta che lavare i pomodorini, asciugarli e tagliarli tutti a metà.

È il momento di mettere insieme gli ingredienti. Quindi, trasferiamo il riso in una ciotola e aggiungiamo il pesto. Mischiamo bene sinché la salsa non sarà ben distribuita, poi mettiamo nella ciotola anche mozzarella e pomodorini. Infine, scoliamo il mais e aggiungiamolo all’insalata.

Chi lo desidera può aggiungere un altro po’ del basilico rimasto a crudo, semplicemente come condimento una volta servito il piatto.

Ecco come preparare un’insalata di riso da leccarsi i baffi lasciando lo stomaco leggero. Possiamo conservarla in frigo per un altro paio di giorni. Poi, se vogliamo una ricetta ancora più light, possiamo sempre sostituire il riso bianco con delle alternative integrali che aiuterebbero anche a controllare la glicemia.

Lettura consigliata

Come conservare le cozze crude o cotte in frigorifero e in freezer senza rovinarle per cucinare la pasta