Prima di scolpire gli addominali e avere la tartaruga con gli esercizi a casa bisogna fare attenzione a questi fattori

Pancia piatta, glutei sodi e alti e addominali di marmo costituiscono il desiderio di tutti. Nonostante siamo dei sostenitori del curvy e del body positive, è innegabile che il fisico scolpito abbia il suo fascino. Non ci soffermiamo sulla differenza, tanto meno su quale sia la forma migliore.

Semplicemente, ognuno di noi conosce perfettamente il proprio fisico, nonché gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Se uno degli obiettivi è quello di ottenere la pancia piatta, pur essendo in menopausa, ecco cosa fare.

Se, invece, il nostro obiettivo è quello di tonificare gli addominali, allora ci sarebbero un paio di cose da sapere. Infatti, prima di scolpire gli addominali e avere la tartaruga, dovremmo conoscere i motivi per i quali non riusciamo ad averli, nonostante l’allenamento.

Innanzitutto, bisogna sapere che la classica tartaruga è conosciuta come six pack. Il termine “addominali” è generico e si riferisce ai muscoli di tutto l’addome. Il six pack, invece, fa riferimento alla divisione in due parti visibili dell’addome, composte da 6 “quadrati”.

Gli addominali li abbiamo tutti, ovviamente, solo che sono nascosti dal grasso accumulato sulla pancia. Quindi, prima di scolpirla, dovremmo eliminare questo grasso. Come? Seguendo un piano alimentare ipocalorico e facendo attività fisica.

Quest’ultima, nella fase di dimagrimento, deve concentrarsi sulla perdita di peso e non sul rassodamento. Pertanto, gli esercizi da fare potrebbero essere l’aerobica e il cardiofitness. Una volta persi i chili e una volta che la pancia si sia ristretta, possiamo procedere con gli esercizi mirati e appositi per scolpire il six pack.

Esercizi e dieta

Affinché gli addominali siano visibili, bisognerebbe arrivare ad avere circa 12% o 14% di massa grassa. Pertanto, dobbiamo impegnarci sia con la dieta che con l’attività fisica. Per entrambe le cose, rivolgiamoci rispettivamente ad un nutrizionista e ad un personal trainer.

In ogni caso, vi sono alcuni esercizi da fare anche a casa molto utili, sia per dimagrire che per scolpire la tartaruga. Bastano solo pochi minuti al giorno, dato che si tratta di esercizi ad alta intensità. In ogni caso, permetterebbero di bruciare diverse calorie e di agire direttamente sugli addominali.

Prima di scolpire gli addominali e avere la tartaruga con gli esercizi a casa bisogna fare attenzione a questi fattori

Una volta prestata attenzione al grasso corporeo accumulato e alla dieta, ecco quali esercizi potremmo fare:

rotazione del tronco: da eseguire in piedi con le gambe leggermente divaricate, pugni chiusi davanti al petto. Giriamo il busto a destra e a sinistra, contraendo gli addominali, per 30 secondi;

saltello laterale: stessa posizione iniziale dell’esercizio precedente, pieghiamo le ginocchia e saltiamo a destra e sinistra, rimanendo per pochi secondi con la posizione dello squat. Eseguiamo per 30 secondi;

torsione russa: seduti sul tappetino, pieghiamo le ginocchia e solleviamo i piedi, giriamo il busto a destra e a sinistra, facendo leva sugli addominali, per 30 secondi;

crunch addominale: schiena distesa e ginocchia piegate, allunghiamo la schiena e la testa con le braccia in avanti, per 30 secondi;

piegamenti in ginocchio: posizione del plank, con le ginocchia che toccano il tappetino e i piedi sollevati ed incrociati. Andiamo su e giù, per 30 secondi.

