Non solo relax e sole con la vitamina D ma fare una passeggiata in riva al mare farebbe bene come andare in palestra per almeno 3 motivi eccezionali

Chi non ha la fortuna di abitare al mare vive le vacanze estive come una vera e propria liberazione. Arrivare in spiaggia il primo giorno e tuffarsi già nell’atmosfera rilassante della vacanza. Soprattutto se affrontiamo un viaggio durante la notte, o comunque di primo mattino, e ci catapultiamo già in spiaggia senza che ci sia troppa ressa. Voglia di fare immediatamente un bagno in un mare cristallino, ma anche una bella passeggiata rilassante, schiaffando i piedi nell’acqua fresca. Una settimana o 15 giorni che teoricamente dovrebbero permetterci di scaricare le tossine e le scorie di un anno intero. Magari scegliendo delle mete non troppo affollate e low cost, come suggerisce la nostra Redazione.

Attenzione che proprio parlando di passeggiate in riva al mare, ricordano gli esperti che farebbero molto bene al nostro organismo, non solo per la vitamina D che prendiamo col sole. Non solo relax e sole ma fare una passeggiata al mare ci darà benefici insperati.

Tonificare i muscoli col potere dell’acqua

Se è vero come dicono gli esperti che la stragrande maggioranza del nostro corpo è fatta d’acqua, in questo elemento naturale ci stiamo proprio bene. Non parliamo solamente degli appassionati di nuoto e immersioni, in acqua ci vivrebbero. Anche chi non è un delfino dovrebbe approfittare dei benefici dell’acqua per tonificare i muscoli delle gambe. Una bella passeggiata nelle prime ore del mattino, o prima del tramonto, camminando con l’acqua che tocca le caviglie o le ginocchia, sarebbe un vero e proprio toccasana per le articolazioni. Quella stanchezza agli arti inferiori che ci accompagna soprattutto d’estate, quando la circolazione è più lenta e ci sentiamo le gambe pesanti come dei macigni. Approfittiamo delle passeggiate in riva al mare, immergendo piedi e caviglie, magari arrivando fino ai polpacci per un beneficio assolutamente eccezionale.

Non solo relax e sole con la vitamina D ma fare una passeggiata in riva al mare farebbe bene come andare in palestra per almeno 3 motivi eccezionali

Passeggiare in riva al mare, camminando magari a piedi nudi e non in ciabatte, permetterebbe anche di migliorare assieme all’acqua la circolazione. Un modo assolutamente naturale per combattere anche quel famoso ristagno dei liquidi che favorirebbe l’odiatissima cellulite. Secondo gli esperti, il top sarebbe:

una passeggiata di una mezz’oretta al mattino;

una passeggiata di una mezz’oretta dopo le 17:30 del pomeriggio.

Un’oretta di relax assoluto, allenando i muscoli, stimolando la circolazione, ma facendo anche il pieno di vitamina D e di iodio che viene dal mare. Fare una passeggiata in riva al mare aiuterebbe la mente anche a rilassarsi, facendo prevalere i pensieri positivi su quelli negativi.

Lettura consigliata

Attenzione alla notizia che le pillole di iodio ci proteggerebbero da un attacco nucleare perché invece nuocerebbero a questa ghiandola vitale con rischi anche molto gravi per la salute