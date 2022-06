Le alte temperature stanno arrivando e già in alcune città si fanno sentire. Se passiamo molto tempo in giro camminando per alcuni centri abitati è importante prepararsi. Magari dobbiamo stare fuori casa tutto il giorno per lavoro, oppure abbiamo deciso di fare il weekend fuori alla scoperta di una nuova città. Ovunque siamo il sole e il caldo ci saranno sempre.

Come prepararsi al caldo e al sole

Ci sono alcuni elementi che devono per forza essere con noi. Partiamo dalla protezione del capo, infatti un cappellino nelle giornate molto soleggiate bisogna sempre tenerlo in borsa. Non dimentichiamo mai nemmeno gli occhiali da sole. Anche gli occhi vanno protetti dai raggi solari con delle lenti filtrate.

Per il corpo, e questo significa anche il viso, fondamentale è la crema solare. Da stendere soprattutto sul collo, sulle braccia e sul volto. Soprattutto coloro che portano i capelli corti non possono dimenticarsi della nuca.

E per finire è importante bere molta acqua. Alle solite bottiglie di plastica che compriamo nei bar preferiamo una borraccia termica che possiamo riempire in giro alle fontanelle delle città.

Spesso, però, quello che cerchiamo è una bevanda dissetante e gustosa, quindi oltre all’acqua prendiamo anche il tè.

Perché acquistarla al supermercato quando questa bevanda possiamo farla comodamente a casa risparmiando sulla salute

Il tè è senza dubbio la bevanda dell’estate. I gusti che si possono trovare sono tantissimi: partendo dai classici limone, pesca e tè verde, fino ad arrivare a quelli con delle note di citronella o miele. Insomma, la scelta è vastissima.

I tè molte volte, però, contengono un’altissima quantità di zuccheri, che non fa sicuramente bene alla nostra salute. In altri casi agli zuccheri si aggiungono degli aromi artificiali e coloranti artificiali, non naturali.

Per evitare tutto questo la prima cosa che dobbiamo fare è leggere sicuramente le etichette dei prodotti che compriamo. Lì saranno riportate tutte le informazioni necessarie. In alternativa possiamo farlo a casa.

Esistono delle bustine di tè che si possono fare ad infusione fredda. Oppure possiamo farle a infusione calda e poi aspettare che la bevanda si raffreddi. Quindi mettiamola in frigo. Non bisogna assolutamente mettere alimenti o bevande calde in frigo, aspettiamo sempre che si raffreddino.

Ed allora perché acquistarla al supermercato quando questa bevanda possiamo realizzarla a casa e poi possiamo versarla nella borraccia portandola sempre con noi.

