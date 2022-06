Se la frutta e la verdura sono i primi alimenti che si incontrano al supermercato, gli ultimi saranno acqua, vino e bibite varie. E gli ultimi saranno i primi? In questo caso no, perché la loro posizione è tutta strategia.

Il supermercato come labirinto

Il colore vivo e naturale posizionato all’entrata del negozio trasmetterà felicità, una sensazione di gioia che porterebbe quindi a lasciare i cattivi pensieri fuori dal supermercato e ad affrontare la spesa con una maggiore propensione a spendere soldi.

Il supermercato è un percorso che ha un inizio e una fine, nel mezzo poi ci sono le varie fermate. Possiamo paragonarlo ad un treno che parte da un punto A e arriva a un punto Z, passando per il reparto carne, biscotti, pasta, sughi, pesce e surgelati.

Lo scaffale

In ogni reparto, poi, ci sono varie differenti strategie messe in atto. Perché anche il modo in cui gli scaffali sono organizzati ha una specifica struttura. Sicuramente le cose che devono catturare l’attenzione del consumatore saranno posizionate negli scaffali centrali, in questo modo saranno facili da prendere perché ad altezza del viso. Se sono posizionate in alto o in basso passeranno più inosservate.

Geniale ma pochi sanno il motivo per cui acqua, vino e bibite sono alla fine del supermercato

Siamo, dunque, alla fine del nostro viaggio all’interno del supermercato. Finché facciamo la spesa in quelli piccoli può anche essere piacevole. Quando ci troviamo in quelli immensi a volte può diventare leggermente snervante.

Ma tra il correre da una parte per un alimento e il correre da un’altra per un’altra cosa, una certezza c’è sempre. Vino, acqua e bibite sono alla fine.

Quando si va in due a fare la spesa solitamente si dice sempre all’altra persona di andare intanto a prendere l’acqua o scegliere il vino. Ma in realtà c’è un motivo per cui nella maggior parte dei supermercati questi sono alla fine.

Infatti gli oggetti liquidi, e soprattutto molto ingombranti, saranno le ultime cose da prendere per ben due motivi.

Il primo è legato al fatto che sono pesanti, e quindi iniziare la spesa già con il carrello pesante sicuramente non gioca a nostro favore. La seconda cosa molto importante, legata più a un discorso di psicologia di marketing, è che se il carrello è già pieno per le casse d’acqua la nostra spesa dove la mettiamo? E allora è veramente geniale ma pochi sanno il motivo per cui i liquidi ingombranti si trovano sempre alla fine.

Lettura consigliata

